Παραδόθηκαν τα τρία καταζητούμενα αδέλφια για το μακελειό στα Βορίζια

Οι τρεις καταζητούμενοι για το μακελειό στα Βορίζια παραδόθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛΑΣ εντόπισε ξενοδοχείο όπου κρυβόταν το ένα από τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη. Προσήχθησαν οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου, πατέρας και γιος και στη συνέχεια παραδόθηκαν και τα αδέλφια ηλικίας 29, 27 και 19 ετών.

Νωρίτερα, η δικηγόρος που τους εκπροσωπεί είχε επικοινωνήσει με την Αστυνομία και είπε ότι πρόθεση των πελατών της είναι να παραδοθούν άμεσα. Είχαν, μάλιστα, εκδοθεί εντάλματα σε βάρος τους.

Πλέον, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης και ακολούθως αναμένεται να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Στα τρία αδέρφια συγκαταλέγεται ο 27χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα, ένας ακόμα αδερφός, ηλικίας 29 ετών, ενώ ο μικρότερος αδερφός, μόλις 19 ετών, είναι φαντάρος. Ο τέταρτος αδελφός τους νοσηλεύεται φρουρούμενος καθώς είχε τραυματισθεί στη συμπλοκή, όπως και ο ξάδελφός τους, που επίσης κατηγορείται.

Την ίδια ώρα, στο χωριό των 500 κατοίκων υπάρχουν 400 πάνοπλοι αστυνομικοί. Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο αιματηρό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου.