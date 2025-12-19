Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες

Σε αποκλεισμό του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, από τις 12 το μεσημέρι και έως τις 23 Δεκεμβρίου, προχωρούν οι παραγωγοί στο μπλόκο των Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, ενώ το αντίθετο ρεύμα παραμένει κλειστό για 19η ημέρα. Για σήμερα, οι παραγωγοί στο σημείο έχουν αποφασίσει να επιτρέπεται η διέλευση σε δικηγόρους και μάρτυρες που συμμετέχουν στη δίκη των Τεμπών.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, από σήμερα και μέχρι την 23/12, καθημερινά θα πραγματοποιούνται γενικές συνελεύσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα και, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την αποσυμφόρηση ή τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, θα ανοίγει προσωρινά το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.