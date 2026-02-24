Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της επικράτειας μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Καλλιέργειες πλημμύρισαν, υποδομές κατέρρευσαν, παραλίες γέμισαν φερτά υλικά και πλημμύρισαν εκτάσεις συνθέτοντας ένα δύσκολο σκηνικό, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Κατέρρευσε γέφυρα που συνδέει Βεγόρα και Μανιάκι στον Δήμο Αμυνταίου

Η κατάρρευση γέφυρας που συνδέει τις τοπικές κοινότητες Βεγόρας και Μανιακίου, στον Δήμο Αμυνταίου, προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Πρόκειται για αγροτικό δρόμο, ιδιαίτερα πολυσύχναστο, ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων από και προς την αγορά, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες. Η πτώση της γέφυρας έχει διακόψει τη σύνδεση μεταξύ των δύο κοινοτήτων, δυσχεραίνοντας την καθημερινότητα των αγροτών της περιοχής.

Στο σημείο βρέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και ο Δήμαρχος Αμυνταίου, κ. Λιάσης, προκειμένου να διαπιστώσουν από κοντά το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γέφυρα είχε κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1960, ενώ το 1999 πραγματοποιήθηκαν εργασίες αντικατάστασης και ασφαλτόστρωσης. Έκτοτε, όπως αναφέρουν κάτοικοι και αγρότες, δεν έγιναν παρεμβάσεις συντήρησης.

Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση αντικατάσταση της γέφυρας με νέα, μεταλλική κατασκευή, επισημαίνοντας ότι ο ποταμός που διέρχεται από το σημείο συγκεντρώνει μεγάλους όγκους νερού, καθώς συνδέει τις λίμνες της περιοχής και εκβάλλει στη λίμνη Βεγορίτιδα, που αποτελεί φυσικό όριο μεταξύ των περιοχών Αμυνταίου και Έδεσσας.

Ήδη μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχουν ξεκινήσει εργασίες για την προσωρινή αντιμετώπιση της κατάστασης, ενώ αναμένεται η εκπόνηση της απαραίτητης μελέτης για την οριστική αποκατάσταση του γεφυριού. Ωστόσο, κάτοικοι εκτιμούν ότι η διαδικασία θα απαιτήσει χρόνο.

Μέχρι τότε, η κίνηση αγροτών και επισκεπτών θα πραγματοποιείται μέσω του κεντρικού οδικού δικτύου που συνδέει τις δύο περιοχές μέσω Έδεσσας.

Στα 6,75 μ. η στάθμη του Έβρου, 150.000 στρέμματα κάτω από το νερό

Σε κρίσιμη φάση παραμένει η κατάσταση στο Πύθιο Διδυμοτείχου, μετά τη μεγάλη άνοδο της στάθμης του ποταμού Έβρου, η οποία λίγο πριν τα μεσάνυχτα ξεπέρασε το «ψυχολογικό όριο» των 7 μέτρων και έφτασε τα 7,15 μ. Σήμερα η στάθμη έχει υποχωρήσει στα 6,75 μ., γεγονός που δημιουργεί σχετική αποκλιμάκωση, χωρίς ωστόσο να έχει αρθεί ο κίνδυνος.

Τα νερά έχουν πλημμυρίσει τον κάμπο και έχουν εισέλθει στον οικισμό από τον περιφερειακό δρόμο που διέρχεται από την άκρη του χωριού, φτάνοντας μέχρι τις πρώτες αυλές κατοικιών. Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής και μηχανήματα έργου, με παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν ρίψη χωμάτων και προσπάθεια στεγανοποίησης φρεατίου από όπου εκτιμάται ότι πέρασαν τα νερά προς τον οικισμό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικίες.

Στον κάμπο του Πυθίου, δίπλα στο χωριό, η εικόνα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η σιδηροδρομική γραμμή και ο σιδηροδρομικός σταθμός έχουν καλυφθεί από τα νερά, όπως και ο τοπικός αστυνομικός σταθμός. Σε ορισμένα σημεία το ύψος του νερού εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 μέτρα, προσεγγίζοντας τα 2,6–2,7 μ., με χαρακτηριστικό παράδειγμα μπασκέτα ύψους περίπου τριών μέτρων που έχει σχεδόν καλυφθεί.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Έβρου, περίπου 150.000 στρέμματα βρίσκονται κάτω από το νερό, με την πλημμυρισμένη έκταση να εκτείνεται σε μεγάλο τμήμα του νομού. Από το μέσο του Έβρου και νότια, στις περιοχές Τυχερού και Φερών, δεν έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής υπερχειλίσεις από τον ποταμό, αν και υπάρχουν τοπικά λιμνάζοντα νερά. Προς τα βόρεια, η εικόνα παραπέμπει σε εκτεταμένη «θάλασσα» που καλύπτει την κοιλάδα, ενώ αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στην απέναντι πλευρά, στην Τουρκία.

Ανησυχία προκαλούν οι πληροφορίες από τη Βουλγαρία για συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις και μεγάλες ποσότητες χιονιού, που σε περίπτωση απότομης τήξης ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω τη στάθμη του ποταμού. Σημειώνεται ότι το Πύθιο βρίσκεται σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση για δωδέκατη συνεχόμενη ημέρα.

Σοβαρές ζημιές σε παραλίες της Κέρκυρας από την κακοκαιρία

Εκτεταμένες φθορές προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών σε πολλές παραλίες της Κέρκυρας, με τις τοπικές αρχές να επιταχύνουν τις παρεμβάσεις ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου, που ξεκινά στις 6 Μαρτίου με την πρώτη προγραμματισμένη πτήση.

Η εικόνα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε παραλίες της δυτικής Κέρκυρας, όπως ο Άη Γόρδη, ο Κοντογιαλός στη Γλυφάδα, αλλά και στις Αλυκές, όπου μεγάλες ποσότητες από ξύλα, πέτρες και φερτά υλικά έχουν καλύψει μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής. Σε αρκετά σημεία έχει μεταβληθεί η μορφολογία της παραλίας, με την παλίρροια να έχει μετακινήσει την άμμο και να έχει φέρει στην επιφάνεια βότσαλα και πέτρες.

Οι αρμόδιοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκφράζουν την ελπίδα ότι η καλοκαιρία των τελευταίων ημερών θα συνεχιστεί, ώστε να στεγνώσει το έδαφος και να διευκολυνθούν οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης. Ήδη πραγματοποιήθηκε πρώτη παρέμβαση στην παραλία του Ύψους, στην ανατολική Κέρκυρα, όπου έγιναν εργασίες καθαρισμού και επαναφοράς άμμου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς από τους τρεις δήμους του νησιού, προκειμένου οι παραλίες να είναι έτοιμες για το Πάσχα, το οποίο φέτος εορτάζεται νωρίς, σηματοδοτώντας και την ουσιαστική έναρξη της θερινής περιόδου.