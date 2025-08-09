Πειραιάς: Εξοργισμένοι επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες

Εξαγριωμένοι επιβάτες που δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν την Παρασκευή λόγω του απαγορευτικού απόπλου εμπόδισαν το πρωί του Σαββάτου τον απόπλου πλοίου από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τις Κυκλάδες.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, οι συγκεκριμένοι επιβάτες έφτασαν το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά για να φύγουν για τον προορισμό τους, όμως όταν πήγαν να ανεβούν στο πλοίο, το πλήρωμα τους ενημέρωσε ότι δεν μπορούν να αλλάξουν το εισιτήριό τους και δεν μπορούν να ταξιδέψουν.

Εξαγριωμένοι, τότε, ανέβηκαν στον καταπέλτη του πλοίου και εμπόδιζαν τον απόπλου για αρκετή ώρα.

Στη συνέχεια, παρενέβη το Λιμενικό που τους είπε ότι αν δεν κατέβουν θα προσαχθούν.

Έπειτα από μια ώρα διαπραγματεύσεων, η κατάσταση εκτονώθηκε, κατέβηκαν από το πλοίο, το οποίο αναχώρησε για τον προορισμό του.