Παρέμβαση στα διόδια Ρίου - Αντιρρίου προγραμματίζουν οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας από το μπλόκο στο Αγγελόκαστρο ενώ αύριο, Τετάρτη, προγραμματίζουν παρέμβαση στα διόδια Ρίου - Αντιρρίου.

Η Ιονία Οδός είναι κλειστή στο ύψος των διοδίων, ενώ οι διαμαρτυρόμενοι θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη για την πορεία των κινητοποιήσεών τους, με τη συμμετοχή παραγωγικών φορέων του Αγρινίου και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Δεν είμαστε εμείς οι εγκληματίες, ας πάνε να συλλάβουν τους εγκληματίες, παλεύουμε για το δίκιο που έχουμε με το μέρος μας», δηλώνουν οι αγρότες που έχουν συγκεντρωθεί εκεί, λέγοντας πως είναι ανυποχώρητοι στις θέσεις τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες, αύριο Τετάρτη, το πρωί, μαζί με συναδέλφους τους από την Αχαΐα, θα ξεκινήσουν για την γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου με σκοπό να ανοίξουν τα διόδια για 4 ώρες, ώστε να υπάρχει ελεύθερη διέλευση οχημάτων.