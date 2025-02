Το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο επιβεβαίωσε ξένο σεισμολόγο ο οποίος σε ανάρτησή του αναφέρει ότι τα τελευταία 40 λεπτά παρατηρείται σημαντική αλλαγή στο σεισμικό μοτίβο που καταγράφουν οι σεισμογράφοι στην περιοχή των Κυκλάδων.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο (EMSC) αναφέρει: «Επιβεβαιώνεται. Υπάρχει σχεδόν συνεχής δόνηση στην περιοχή της Σαντορίνης. Δεν φαίνεται τίποτα αυτή την ώρα (επειδή είναι νύχτα) αλλά ακούγεται κάποιος θόρυβος. Δεν ξέρουμε με βεβαιότητα τι συμβαίνει».

It is confirmed. There is a more or less continuous tremor in the area of #Santorini. It seems that nothing can be seen (but it is night time) but that some noise can be heard. We do not know for sure what is going on https://t.co/ucIfgqPTU4