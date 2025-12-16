Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στις Σέρρες την Πέμπτη - Στο επίκεντρο η απάντηση για διάλογο με την κυβέρνηση

Στις Σέρρες θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Πέμπτης (14:00) η καθοριστική συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, από την οποία αναμένεται να κριθούν οι επόμενες κινήσεις του αγροτικού κόσμου.

Εκπρόσωποι παραγωγών από όλη τη χώρα θα αξιολογήσουν την κυβερνητική απάντηση στα αιτήματά τους και θα αποφασίσουν αν θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, για έναρξη διαλόγου.

Το κλίμα στους κόλπους των αγροτών παραμένει διχασμένο. Από τη μία πλευρά, σημαντικός αριθμός παραγωγών εξακολουθεί να διατηρεί επιφυλακτική έως αρνητική στάση απέναντι στην κυβέρνηση, θέτοντας στο τραπέζι ακόμη και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Από την άλλη, υπάρχουν φωνές που αναγνωρίζουν θετικά στοιχεία σε ορισμένες κυβερνητικές εξαγγελίες και εμφανίζονται διατεθειμένες να προσέλθουν σε διάλογο, με στόχο την περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων.

Την ίδια ώρα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται δυναμικά. Αγρότες στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα πραγματοποίησαν το απόγευμα πορεία διαμαρτυρίας με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στο κέντρο των δύο πόλεων.

Κορνάροντας, κινήθηκαν από τα μπλόκα που έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και ενώθηκαν με απεργούς εργαζόμενους, σωματεία και τα Εργατικά Κέντρα των δύο νομών, που έχουν κηρύξει 24ωρη απεργία, καθώς και με φορείς αυτοαπασχολούμενων και φοιτητών.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μαζί με το Εργατικό Κέντρο, σωματεία και φορείς της πόλης της Ηγουμενίτσας, προχώρησαν στις επτά το απόγευμα σε αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού, στο ύψος της εισόδου του λιμένα εξωτερικού.

Την ώρα του αποκλεισμού, περίπου εβδομήντα νταλίκες, με προορισμό την Ιταλία, ακινητοποιήθηκαν στον αυτοκινητόδρομο, από την είσοδο του λιμένα έως την έξοδο Λαδοχωρίου, ενώ η Τροχαία οδηγεί σταδιακά βαρέα οχήματα σε άλλες εξόδους.

Εκτιμάται ότι, μέχρι να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία ο δρόμος, ο αριθμός των φορτηγών θα ξεπεράσει τα εκατό.

Οι αγρότες της Θεσπρωτίας βρίσκονται με παρατεταγμένα τα τρακτέρ τους στην έξοδο του λιμένα Ηγουμενίτσας, επί της Εγνατίας Οδού, από την περασμένη Πέμπτη και πραγματοποιούν κάθε βράδυ δίωρο συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου, σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της Ηπείρου, συμμετέχοντας στις πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις.