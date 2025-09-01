Παλλήνη: Έσβησε η πυρκαγιά στο Μουσικό σχολείο (vid)

Η πυροσβεστική κατέσβησε τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί πίσω από το κτήριο της Νομαρχίας στο Μουσικό Σχολείο της Παλλήνης.

Όπως ανέφερε η πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10:40 στη σκεπή του σχολείου πιθανόν λόγω εργασιών που γίνονταν και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Παλλήνη, τα Γλυκά Νερά και τη Ραφήνα

Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina.gr, καίγεται η οροφή του Μουσικού Σχολείου, αν και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.