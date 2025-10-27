ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις νέες προφυλακίσεις - Ελεύθεροι ο λογιστής και ο πατέρας του φερόμενου αρχηγού

Με τρεις νέες προφυλακίσεις, συνεχίστηκε ο κύκλος των απολογιών για σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεβάζοντας τον αριθμό των προφυλακισθέντων στους 13.

Τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους, ανάμεσα τους ο πατέρας φερόμενου αρχηγού και ο λογιστής που φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία και την οργάνωση του κυκλώματος. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ρόλο στην ποινική του μεταχείριση έπαιξε η απολογία του.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Είχα έναν συνεργάτη στο γραφείο ο οποίος συνεργαζόταν με έναν μεσίτη αγροτικών εκτάσεων. Εκείνος έκανε τις αλλαγές στα Ε9, μόλις το συνειδητοποίησα το διόρθωσα αμέσως. Από την πρώτη στιγμή έθεσα τα στοιχεία ενώπιον των αρχών. Δεν έκανα ποτέ αγροτικές δηλώσεις ο ίδιος. Δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο στο σπίτι μου, ούτε ποτέ απέκτησα χρήματα από τις επιδοτήσεις», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην απολογία του ο λογιστής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ελεύθερος με όρους αφέθηκε και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης.

«Μεγάλωσα μόνος μου τα παιδιά μου, δουλεύοντας 40 χρόνια, 15 ώρες την ημέρα ως αγρότης. Δε θέλω να πιστέψω αυτά που κατηγορείται ο γιος μου. Τώρα τα άκουσα κι εγώ πρώτη φορά» ανέφερε.

Απομένει η απολογία ενός κατηγορουμένου που βρίσκεται στον νοσοκομείο. Ανακριτής και εισαγγελέας θα λάβουν εκεί την απολογία του.

Προφυλακίστηκε ο 38χρονος φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος

Εντωμεταξύ, στη φυλακή οδηγήθηκε ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, ο οποίος φέρεται να είναι ο αρχηγός του κυκλώματος που καταχράστηκε αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του ενώπιον των ανακριτικών Αρχών, φέρεται να παραδέχθηκε μέρος των πράξεων που του αποδίδονται, αφήνοντας ωστόσο αιχμές για την έκταση της έρευνας και την εμπλοκή και άλλων προσώπων.

«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στον λογαριασμό του, δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό», δήλωσε.

Ο 38χρονος κάτοικος Γιαννιτσών κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε τις γνώσεις και την προϋπηρεσία του σε κέντρα υποβολής δικαιολογητικών, φέρεται να εντόπισε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί από τους νόμιμους κατόχους τους και στη συνέχεια καταχωρούνταν με τους δικούς του κωδικούς taxis, προσχηματικά στην εφαρμογή Ε9 τρίτων προσώπων που είτε ήταν μέλη της οργάνωσης είτε λειτουργούσαν ως πρόσωπα βιτρίνα.

Σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» τέθηκε η σύζυγος του φερόμενου αρχηγού

Σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» τέθηκε, μετά την απολογία της, η σύζυγος του φερόμενου αρχηγού, η οποία φέρεται να είχε ρόλο στη διαχείριση και στο ξέπλυμα των χρημάτων.

Στην απολογία της δήλωσε: «Δεν γνώριζα ότι γίνονταν όσα κατηγορείται ότι έκανε ο πρώην σύζυγός μου. Έχω δική μου επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση. Τα χρήματα στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και πλήρη πρόσβαση στα οικονομικά μου».

Οι αρχές εξετάζουν τις διευθύνσεις IP μέσω των οποίων υποβάλλονταν οι δηλώσεις, πολλές από τις οποίες εντοπίζονται στο όνομά της, ενώ στους δικούς της λογαριασμούς κατατίθεντο ποσά από συναλλαγές μεταξύ μελών της οργάνωσης και του αρχηγού.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες οι διευθύνσεις IP που γινόντουσαν υποβολές των δηλώσεων φέρεται να είναι δηλωμένες στο όνομά της, ενώ στους δικούς της τραπεζικούς λογαριασμούς έμπαιναν τα ποσά των συναλλαγών μεταξύ μελών και αρχηγού.

Όταν ξεκίνησαν οι έρευνες, ο φερόμενος ως εγκέφαλος και η σύζυγός του προχώρησαν τον περασμένο Ιούλιο σε εικονικό διαζύγιο, φοβούμενοι πιθανό έλεγχο και επακόλουθη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.