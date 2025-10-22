ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνελήφθησαν 37 άτομα - Είχαν πάρει τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 37 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Γιαννιτσά, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη.

Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά εγκληματική οργάνωση και κακουργηματική απάτη.

Κατά πληροφορίες πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που επί 4 χρόνια (από το 2018 έως το 2022) είχε εισπράξει ποσά εκατομμυρίων ευρώ, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ σε παράνομες επιδοτήσεις.

Όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές τα άτομα αυτά δεν περιλαμβάνονται στα 1.036 ΑΦΜ που εντοπίστηκαν να έχουν εισπράξει παράνομα 22,7 εκατ. ευρώ.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται από την Οικονομική Αστυνομία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής του εγκληματικού κυκλώματος, ένας 36χρονος και ένας 38χρονος, οι οποίοι συνελήφθησαν σε Κρήτη και Γιαννιτσά, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 36χρονος, που συνελήφθη στην Κρήτη, εργάζεται σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών, ενώ ο 38χρονος, που δηλώνει αγρότης, φέρεται να έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες υπάρχουν ακόμα 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές.

Πως έπαιρναν τις επιδοτήσεις

Έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί. Κατόπιν, είτε το δήλωναν σε κάποιον εν γνωσει του και έπαιρναν την επιδότηση, είτε δήλωναν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα, τα οποία έπαιρναν την επιδότηση.