Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Χίο - Βελτιωμένη εικόνα σε Κεφαλονιά, Πρέβεζα και Ζάκυνθο (pics&vid)

Μάχη με τις φλόγες δίνουν, για ακόμα μια νύχτα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Δυτική Ελλάδα, καθώς τα πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ώρες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Τα στελέχη της Πυροσβεστικής καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα σε Πάτρα και Χίο, ενώ οι μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν σε Πρέβεζα, Κεφαλλονιά και Ζάκυνθο παρουσιάζουν βελτίωση.

Την ίδια στιγμή ο άνεμος φαίνεται πως είναι σύμμαχος των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να απογειωθούν και τα εναέρια μέσα για να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης.

Συγκεκριμένα, η φωτιά στην Πάτρα είναι η πιο επικίνδυνη, με τις φλόγες να έχουν φτάσει κοντά σε σπίτια στην Αρόη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να μη φτάσει η φωτιά στην πόλη.

Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Διακοπή κυκλοφορίας σε:

Ελευθερίου Βενιζέλου στο ύψος της οδού Ηρακλέους προς Περιμετρική Πατρών

Οδός Λυκοχόρου Πάτρα

Οδός Λυκοχόρου Πάτρα Περιμετρική Πατρών (Εθνική Οδός) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ( προς Πύργο

και προς Αθήνα),από Μποζαϊτικα ( Τόφαλος) μέχρι κόμβο Γλαύκου

Καλύτερη είναι η εικόνα στο μέτωπο του ΧΥΤΑ Πάτρας και την Δυτική Αχαΐα που απειλήθηκε νωρίτερα από τα πύρινα μέτωπα. Καταστράφηκαν επιχειρήσεις και σπίτια. στην ΒΙΠΕ, δύο βιομηχανικές μονάδες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Στα Μοιραίικα, από όπου ξεκίνησε η φωτιά, τουλάχιστον 7 σπίτια και η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, καταστράφηκαν. Γεωργικές εκτάσεις παραδόθηκαν στις φλόγες.

Στην περιοχή επιχειρούν 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών. Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 43 περιστατικά:

Στη Χίο τα μέτωπα είναι δύο, το πρώτο προς το χωριό Σιδηρούντα και το δεύτερο προς το χωριό Φυτά.

Σε ύφεση βρίσκονται τα 3 μέτωπα της φωτιάς στην παλιά Φιλιππιάδα, την Παναγία και στην περιοχή του Γοργόμυλου δίπλα στην Ιόνια Οδό.

Η ένταση των ανέμων μειώθηκε και αύριο από πρωί θα ξεκινήσουν οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα, αεροπλάνα και ελικόπτερα, στην περιοχή του Δήμου Ζηρού.

Σε ύφεση τα τρία μέτωπα στην Πρέβεζα

Καλύτερη είναι η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς στην παλιά Φιλιππιάδα, την Παναγία και στην περιοχή του Γοργόμυλου δίπλα στην Ιόνια Οδό.

Η ένταση των ανέμων μειώθηκε και αύριο, Πέμπτη, θα ξεκινήσουν από το πρωί οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα.

Η καταστροφική πυρκαγιά έχει κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψε σπίτια και ζώα.

Οι πληγείσες περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό και νερό.

Σημειώνεται ότι οι πυρκαγιές ξέσπασαν ταυτόχρονα το πρωί της Τρίτης σε διαφορετικά σημεία.

Η καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες το πρωί έχει κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψε σπίτια και ζώα.

Οι πληγείσες περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό και νερό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αποκατάστασης όλων των ζημιών που προκάλεσαν τις διακοπές ηλεκτροδότησης.

Σε επιφυλακή βρίσκονται Πολιτική Προστασία και οι Δήμοι, καθώς και εκατοντάδες εθελοντές, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες συνδράμοντας στο έργο των πυροσβεστών.

Η εισαγγελία Ιωαννίνων διέταξε διερεύνηση της υπόθεσης των πυρκαγιών για ενδεχόμενο σχέδιο εμπρησμού.

Σημειώνεται πως το τελευταίο 24ωρο ξέσπασαν 48 νέες πυρκαγιές, ενώ συνολικά έχουν αντιμετωπιστεί 109 φωτιές σε όλη τη χώρα.

Εκκενώθηκε το Καραμανδάνειο

Όπως ενημέρωσε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Α. Γεωργιάδης, προληπτικά εκκενώθηκε το νοσοκομείο Παίδων Καραμανδάνειο, χωρίς να υφίσταται άμεσος κίνδυνος για τους ασθενείς. Ασθενοφόρα παρέλαβαν 8 ασθενείς, ενώ 4 ακόμα θα φιλοξενηθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο.

Τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές για εμπρησμούς

Κλιμάκια της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού βρίσκονται στις περιοχές όπου δοκιμάζονται και εξετάζουν βίντεο, φωτογραφίες και μαρτυρίες κατοίκων για τις ενάρξεις των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, για το πρώτο μέτωπο που ξέσπασε την εχθές Τρίτη στην Αχαΐα, για τη φωτιά στον Γυμνότοπο Πρέβεζας αλλά και στη Χίο, εξετάζεται η έναρξη να οφείλεται σε πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, για τις πυρκαγιές σε Ζάκυνθο, Συχαινά Πάτρας, Βόνιτσα και Φλάμπουρα Πρέβεζας εξετάζονται οι εμπρησμοί.

Υπενθυμίζεται πως το απόγευμα της Τετάρτης συνελήφθη ένας 25χρονος, κάτοικος Αχαΐας, για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα.

Γυμνότοπος Πρέβεζας

Υπάρχουν καταθέσεις και φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ μέσα σε δασώδη περιοχή να σπινθηρίζει και στη συνέχεια να προκαλείται φωτιά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ίσωμα και Βασιλικό Αχαΐας

Τα στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού έχουν στοιχεία και μαρτυρίες που εξετάζουν για έναρξη της φωτιάς από πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Μάλιστα, έχουν φωτογραφικό υλικό με καλώδια υψηλής τάσης μπερδεμένα με κλαδιά δέντρων να ταλαντώνονται εν μέσω ανέμων προκαλώντας σπινθήρες. Ορίστηκαν πραγματογνώμονες για την εξέταση των στοιχείων.

Χίος

Εξετάζεται η φωτιά να ξέσπασε από πυλώνες υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ δίπλα σε ανεμογεννήτριες και υπάρχουν σχετικές εξετάσεις και βίντεο που εξετάζονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Συχαινά Πάτρας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ελέγχονται μαρτυρίες και βίντεο που φαίνεται να καταγράφουν ύποπτες κινήσεις τουλάχιστον δυο ατόμων κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Κοιλιωμένο Ζακύνθου

Υπάρχουν καταθέσεις μαρτύρων και φωτογραφίες που οδηγούν σε έναν παλιό γνώριμο των Αρχών. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ πρόκειται για έναν 59χρονο που είχε συλληφθεί το περασμένο καλοκαίρι για τις ενάρξεις δύο πυρκαγιών στην ίδια περιοχή. Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και είναι εκ νέου ύποπτος.

Παλιάμπελα και Βατός στη Βόνιτσα

Ξέσπασαν τρία μέτωπα πυρκαγιών: 3:00, 3:30 και 4:10 τα ξημερώματα της Τρίτης. Στελέχη της Πυροσβεστικής είπαν στον ΣΚΑΙ πως οι φωτιές ξέσπασαν σε σημεία με δυσκολία πρόσβασης. Υπάρχουν καταθέσεις και ενδείξεις που οδηγούν σε δύο υπόπτους που αναμένεται να κληθούν όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Φλάμπουρα Πρέβεζας

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, υπάρχουν καταθέσεις και φωτογραφικό υλικό που κατευθύνουν τις έρευνες σε ένα μπλε μηχανάκι και τον οδηγό του που είχε σταματήσει στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Φον ντερ Λάιεν: Ενεργοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ισπανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια σε Ελλάδα, Μαυροβούνιο και Ισπανία μέσω του μηχανισμού RescEU, όπως ανέφερε σε ανάρτησή της την Τετάρτη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει: «Ο αγώνας μας κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης #rescEU επιχειρεί στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε τη βοήθεια προς την Ελλάδα, μετά το αίτημά της για συνδρομή. Και πυροσβέστες που έχουν ήδη τοποθετηθεί στην περιοχή βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε δράση».

Our fight against wildfires continues.



Our #rescEU firefighting fleet is at work in Montenegro.



We're mobilising support for Greece following their request for assistance.



And prepositioned firefighters are already helping in Spain.



This is European solidarity in action. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025

Η Ισπανία ζητά ενίσχυση από την ΕΕ για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Η Ισπανία ζητά βοήθεια από τους Ευρωπαίους εταίρους της για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που μαίνονται σε όλη τη χώρα, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκραντε-Μαρλάσκα.

Συγκεκριμένα, ζήτησε δύο αεροσκάφη Canadair, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο τοπικό μέσο ενημέρωσης Cadena SER.

Σημειώνεται πως μεγάλες φωτιές μαίνονται εδώ και ημέρες στη χώρα και έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους, με ακόμα 7 να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η άλλη περιφέρεια όπου η κατάσταση είναι πιο ανησυχητική είναι η Γαλικία (βορειοδυτικά), όπου 115.000 στρέμματα γης έχουν ήδη καταστραφεί από τις φλόγες, ιδίως στην επαρχία Ορένσε, όπου οι πυροσβέστες δεν μπορούν να θέσουν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά στη Σαντρέχα ντε Κουέιχα.

Μεταξύ των επτά ανθρώπων, η μεταφορά των οποίων στο νοσοκομείο ανακοινώθηκε σήμερα από την περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλης και Λεόν, βρίσκεται ένας 37χρονος άνδρας που φέρει εγκαύματα στο 85% του σώματός του.

Οι άλλοι τρεις άνθρωποι, των οποίων η κατάσταση της υγείας θεωρείται κρίσιμη είναι μια 56χρονη γυναίκα, που φέρει εγκαύματα στο 50% του σώματός της και δύο άνδρες, ηλικίας 64 και 36 ετών.

Στην ίδια περιφέρεια της Ισπανίας ένας εθελοντής πυροσβέστης, ηλικίας 35 ετών, έχασε τη ζωή του χθες ενώ έδινε μάχη με τις φλόγες.

Σε αυτήν την περιοχή, περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους εξαιτίας δύο πυρκαγιών στις επαρχίες Λέον και Θαμόρα, σύμφωνα με τις αρχές.

