Νέοι σεισμοί στη Σαντορίνη

Ασταμάτητη είναι η σεισμική ακολουθία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Κυκλάδων, μεταξύ Σαντορίνης, Αμοργού και Ίου, όπου έχουν καταγραφεί πάνω από 555 σεισμικές δονήσεις σε διάστημα επτά ημερών, ήτοι από τις 28 Ιανουαρίου, όπως αναφέρει και το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Ο ισχυρότερος που καταγράφηκε ήταν σήμερα και ήταν εντάσεως 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το 112 να ηχεί στα κινητά των κατοίκων, τόσο των τριών νησιών όσο και της Ανάφης.

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι της Σαντορίνης αρκετοί εκ των οποίων επέλεξαν να εγκαταλείψουν το νησί. Ουρές σχηματίστηκαν από νωρίς στα ταξιδιωτικά πρακτορεία με τον κόσμο να περιμένει να βγάλει ένα εισιτήριο με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Πολλοί έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο στα αυτοκίνητά τους, φοβούμενοι το ενδεχόμενο ενός ισχυρότερου σεισμού. Επιπλέον, πτήσεις και δρομολόγια πλοίων έχουν προγραμματιστεί τις επόμενες ημέρες ενώ ελέγχονται και οι καταγγελίες για υπέρογκες αυξήσεις τιμών στα εισιτήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις από Σαντορίνη προς Αθήνα αναχωρούν με τα αεροσκάφη γεμάτα. Οι αεροπορικές έχουν προγραμματίσει έκτακτα δρομολόγια, ενώ με πληρότητες αναχωρούν και τα πλοία από το νησί.

Από τις 28 Ιανουαρίου, το νησί της Σαντορίνης παρουσίασε σημαντική αύξηση της σεισμικής δραστηριότητας, αναφέρει σε ανάρτησή του το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

«Έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 555 σεισμοί μεγέθους έως 5 βαθμών. Οι σεισμοί αυτοί συγκεντρώνονται περίπου 25 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σαντορίνης» αναφέρει χαρακτηριστικά παρουσιάζοντας γράφημα των σεισμών.

Since January 28th, the island of Santorini has experienced a significant increase in seismic activity. More than 555 earthquakes with magnitudes up to 5 have been recorded. These earthquakes are concentrated about 25 kilometers northeast of Santorini. pic.twitter.com/DZXH0QVpkw