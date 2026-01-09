Η ώρα του διαλόγου

Για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου προετοιμάζονται οι αγρότες και παράλληλα χαλαρώνουν τους αποκλεισμούς των δρόμων. Τα τρακτέρ υποχώρησαν από τα περισσότερα σημεία και επέστρεψαν στα βασικά μπλόκα, υπάρχουν όμως και αποκλεισμένα σημεία, όπως η Θήβα και το Κάστρο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το Σάββατο στη Νίκαια θα συνεδριάσει η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων για να οριστεί η αντιπροσωπεία που θα συμμετάσχει στη συνάντηση αυτή. Στο τραπέζι της συζήτησης θα τεθούν τα έξι θέματα που εξειδίκευσε προ ημερών η κυβέρνηση, ενώ θα τεθεί και το πλαίσιο των υπολοίπων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.



Στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν θα εκπροσωπηθούν οι αγρότες των Πράσινων Φαναριών και εκείνοι της Κρήτης, οι οποίοι -για διαφορετικούς λόγους- έχουν διαχωρίσει τη θέση τους.

«Ταφόπλακα η Mercosur για τον κλάδο»

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες σε μια ένδειξη καλής θέλησης άνοιξαν μετά τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής (09/01), και τα δύο ρεύματα στα διόδια. Η κυκλοφορία διεξάγεται από δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα και από τρεις λωρίδες στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, οι αγρότες τονίζουν ότι ο διάλογος θα γίνει με ανοικτούς τους δρόμους εν τω μεταξύ, τα τρακτέρ παραμένουν στο σημείο και οι ίδιοι είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα.

Το Σάββατο, οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων θα βρεθούν στη Νίκαια της Λάρισας για την πανελλαδική σύσκεψη, ενώ θα ορίσουν και τον εκπρόσωπό τους για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Οι αγρότες στα Μάλγαρα επισημαίνουν ότι η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur είναι καταστροφική γι’ αυτούς. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, είναι ταφόπλακα, καθώς οι περισσότεροι είναι ορυζοπαραγωγοί.

Από παρακαμπτήριους η κυκλοφορία στον Ε-65

Το μπλόκο στον Ε-65 παραμένει και η κυκλοφορία γίνεται από παρακαμπτήριους καθώς αν και είναι ανοιχτός κατά μία λωρίδα σε κάθε ρεύμα, κρίνεται ότι δεν είναι ασφαλής η κυκλοφορία των οχημάτων σε αυτόν. Έτσι, γίνεται παράκαμψη μέσω Σοφάδων για Τρίκαλα και Λαμία και μέσω της πόλης της Λάρισας για Θεσσαλονίκη.

Στο μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας με περίπου 2.500 τρακτέρ, το βράδυ της Παρασκευής ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, κατά την οποία ο Κώστας Τζέλας και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής του μπλόκου, μετέφεραν στους αγρότες τις εμπειρίες τους τόσο από τη συνεργασία με τους αγρότες του Μπράλου (την μετακίνηση των 120 τρακτέρ εκεί) όσο και με τις συζητήσεις που είχαν ενώ αιτιολόγησαν την απόφαση να ανοίξουν στο 24ωρο και όχι στο 48ωρο τους δρόμους, ως ένα δείγμα καλής θέλησης προς το πρόσωπο του ίδιου του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, ενόψει της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί. Ανέφεραν ότι είναι η πρώτη φορά που πιστεύουν ότι ο διάλογος της Τρίτης θα είναι γόνιμος και τόνισαν ότι αυτός επετεύχθη λόγω τις σαρανταήμερης και πλέον πίεσης που ασκούν με την παραμονή τους στα μπλόκα. Κατέληξαν δε, ότι αυτή η κινητοποίηση άξιζε τον κόπο.

Οι αγρότες από την Καρδίτσα, θα προσέλθουν στη σύσκεψη με μικρό καλάθι. Θέλουν να λύσουν τεχνικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το τι θα γίνει με όσους έχουν ρύθμιση και ακόμη δεν μπορούν να πάρουν το φθηνό ρεύμα για τις καλλιέργειές τους, το πώς μπορεί να διευθετηθεί το ζήτημα του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, το θέμα του εμβολίου για τους κτηνοτρόφους αλλά και τι θα γίνει την επόμενη μέρα, πώς δηλαδή θα μπορέσουν να παραμείνουν σε αυτό το επάγγελμα.

Το Σάββατο, θα επιλεγεί ποιος θα εκπροσωπήσει το μπλόκο στη συνάντηση της Τρίτης καθώς αναμένεται να συνταχθεί μια δεκαπενταμελής επιτροπή από όλα τα μπλόκα, από τον Έβρο μέχρι την Πελοπόννησο, η οποία θα βρεθεί την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το μεσημέρι του Σαββάτου η πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια

Σε γενική συνέλευση των αγροτών που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Νίκαια, συζητήθηκαν όλα τα θέματα που θα τεθούν στην πανελλαδική σύσκεψη.

Εκεί, θα καταθέσουν τα επιχειρήματά τους πάνω στα θέματα που εξειδίκευσε η κυβέρνηση, παρουσιάζοντας στοιχεία στον πρωθυπουργό, προκειμένου να ενημερωθεί για το πώς έχει η κατάσταση, για αυτό που φωνάζουν από την πρώτη στιγμή των κινητοποιήσεών τους, το ότι δηλαδή έχει να κάνει με την επιβίωσή τους.

Ο αγώνας, όπως τονίστηκε στη Γενική Συνέλευση, είναι ένας αγώνας ενωτικός μέχρι στιγμής, αλλά κι ένας αγώνας που διεκδικεί λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν και να παραμείνουν, όπως λένε, στα χωράφια και στην ύπαιθρο.

Στη Γενική Συνέλευση κατατέθηκαν και προτάσεις, όπως την ημέρα της συνάντησης, να πραγματοποιηθεί και συλλαλητήριο στην Αθήνα, έτσι ώστε να υπάρχει συμπαράσταση και από άλλες κοινωνικές ομάδες.

Οι αγρότες σημειώνουν ότι πάνε με μικρό καλάθι σε αυτή τη συνάντηση, ελπίζουν όμως τουλάχιστον ότι έστω κι έτσι, θα υπάρξει ικανοποίηση, ώστε να επιστρέψουν στα μπλόκα και να πάρουν τις αποφάσεις. Όπως και να έχουν τα πράγματα, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, δίνουν ξανά ραντεβού στα μπλόκα.

Ειπώθηκε δε, όταν αν δεν υπάρξει ικανοποίηση, θα ακολουθήσει κλιμάκωση με πολύ πιο δυναμικές και πιο σκληρές κινητοποιήσεις.

Σύσκεψη στο Κάστρο Βοιωτίας

Το βράδυ της Παρασκευής οι αγρότες βρίσκονταν σε σύσκεψη προκειμένου να αποφασίσουν για τις περαιτέρω κινήσεις τους.

Τα δεδομένα, μέχρι να ληφθεί η νέα απόφαση, θέλουν μέχρι τις 10 το πρωί του Σαββάτου να είναι κλειστή η Εθνική Οδός καθώς και η παρακαμπτήριος, δεδομένου ότι συμπληρώνεται ένα 48ωρο από την αρχική απόφαση του μπλόκου να περάσει σε αποκλεισμό 96 ωρών.

Σε μια κίνηση καλής θέλησης οι αγρότες φέρεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο, προκειμένου να προχωρήσουν τον διάλογο με τον πρωθυπουργό, να κρατήσουν κλειστή την Εθνική Οδό αλλά να αφήσουν ελεύθερες τις παρακαμπτήριους.