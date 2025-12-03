Οι αγρότες έσπασαν το μπλόκο της αστυνομίας στον Λευκώνα Σερρών και κατευθύνονται στον Προμαχώνα - Άνοιξε το τελωνείο Ευζώνων

Για 4η μέρα παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα. Σε Θεσσαλία, Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο και Έβρο, οι αποκλεισμοί δρόμων, κόμβων και τελωνείων έχουν προκαλέσει σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβολές, ενώ ο κλάδος εμφανίζεται αποφασισμένος να επιμείνει έως ότου δοθούν λύσεις στα αιτήματά του.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από όλο τον νομό Σερρών με τρακτέρ έφτασαν λίγη ώρα πριν τις 12:00 στη διασταύρωση Σιδηροκάστρου στον κόμβο του Λευκώνα. Πέρασαν το μπλόκο των αστυνομικών και κατευθύνονται στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Οι κλούβες της Αστυνομίας είχαν κλείσει την Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα, κι από πίσω τους είχαν παραταχθεί οι διμοιρίες των ΜΑΤ. Μόλις τα τρακτέρ έφτασαν στο σημείο, οι αγρότες κατέβηκαν από αυτά και είχαν λεκτική αντιπαράθεση με τους επικεφαλής της Αστυνομίας. Ακολούθως προσπάθησαν να βρουν τρόπο ώστε να σπάσουν το μπλόκο και τα κατάφεραν, περνώντας από τα χωράφια που βρίσκονταν αριστερά και δεξιά από την Εθνική Οδό. Έτσι, οδεύουν προς το τελωνείο του Προμαχώνα, όπου θα προχωρήσουν σε νέο αποκλεισμό.

Η Αστυνομία έστησε φραγμό επί της Εθνικής Οδού, ωστόσο δεν υπήρχε καμία περαιτέρω διάθεση για διένεξη με τους αγρότες, με τις κλούβες να παραμένουν στο σημείο και τις διμοιρίες των ΜΑΤ να παραμένουν στη θέση τους.

Άνοιξε το τελωνείο Ευζώνων

Λίγα λεπτά μετά τις 13:45 άνοιξε το τελωνείο Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, το οποίο και έκλεισαν περίπου στις 12 το μεσημέρι, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής.

Ο αποκλεισμός αφορούσε τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο του τελωνείου, ενώ επιτρεπόταν η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Έληξε ο συμβολικός αποκλεισμός στη Χαλκηδόνα

Έληξε και ο συμβολικός αποκλεισμός μιας ώρας που είχαν ξεκινήσει από τις 12.45 το μεσημέρι αγρότες του δήμου Χαλκηδόνας, που έχουν στήσει μπλόκο, από την 1η Δεκεμβρίου, στην είσοδο της περιοχής επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας.

Μπλόκο στον κόμβο του Πύργου

Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλείας, αποκλείοντας τον κόμβο Πύργου, του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου.

Νωρίτερα, οι αγρότες πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις στα Λεχαινά, στην Μαραθιά και στον Πύργο και κατόπιν κατευθύνθηκαν προς τον κόμβο του Πύργου, όπου έστησαν μπλόκο. Μάλιστα, μόλις έφθασαν στον κόμβο έριξαν γάλα στο οδόστρωμα και έκαψαν σανό.

Στο μεταξύ, λόγω του αποκλεισμού, η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου εκτρέπεται στον κόμβο της Αμαλιάδας.

Αποκλεισμός στην Εγνατία Οδό στην Ημαθία

Λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί της Τετάρτης έφτασαν στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού, οι αγρότες της Αλεξάνδρειας Ημαθίας και προχώρησαν στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια. Μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Είναι άγνωστο το πότε θα ανοίξουμε τον δρόμο».

Επισημαίνεται ότι, παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ υπενθυμίζεται πως από την 1η Δεκεμβρίου παρατάσσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στην είσοδο της Αλεξάνδρειας.

Η εικόνα στα Μάλγαρα

Στα διόδια Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, αποκλεισμένο παραμένει από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα και σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα του αγροτικού μπλόκου «δεν πρόκειται να ανοίξει μέχρι τη λήξη των κινητοποιήσεων».

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη κλείνει συμβολικά ανάλογα με την απόφαση που λαμβάνει η συνέλευση των αγροτών.

Διακοπή κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στο Τελωνείο των Κήπων

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα και επ' αόριστον η διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στο Τελωνείο των Κήπων.

Όπως έχει ανακοινώσει ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν από χθες το απόγευμα σε διακοπή της εισόδου στη χώρα από την Τουρκία, αλλά και της εξόδου προς τη γείτονα των φορτηγών διεθνών μεταφορών.

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των άλλων οχημάτων.

4.000 τρακτέρ στους δρόμους της Θεσσαλίας - Εντάσεις στην Καρδίτσα

Στο μπλόκο του Ε65 παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας, το οποίο ενισχύεται με τρακτέρ τόσο από άλλα χωριά του νομού Καρδίτσας, όσο και από γειτονικούς νομούς. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, στο δημοτικό σχολείο Ματαράγκας αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μεθαύριο, Παρασκευή, συλλαλητήριο - διαμαρτυρία των αγροτών έξω από το δικαστικό μέγαρο Καρδίτσας, όπου δικάζονται αγρότες για περσινές κινητοποιήσεις, ενώ συμπαράσταση θα υπάρξει και αύριο στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας.

Στο συγκεκριμένο μπλόκο βρίσκονται 2.000 τρακτέρ σχηματίζοντας ουρά άνω των 2 χλμ. Σήμερα μετά τις 12 το μεσημέρι στήθηκε νέο μπλόκο έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου Τρικάλων.

Συνολικά, μόνο στη Θεσσαλία βρίσκονται πάνω από 4.000 τρακτέρ στον δρόμο, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο με νέα μπλόκα στους δρόμους.

Ειδικότερα, στις 12:00 αγρότες από την Πρέβεζα έκλεισαν την Εθνική Οδό Πρέβεζας-Άρτας στον Λούρο, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν όσο χρειαστεί προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Αγρότες της Άρτας αναμένεται να βγουν στον κόμβο Κομποτίου πριν την Ιόνια Οδό στις 20:30, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσουργοί των Ιωαννίνων θα κλείσουν και πάλι τον κόμβο στο Καλπάκι στις 19:00.

Πρόεδρος ΕΛΓΑ: Πριν τις γιορτές η προκαταβολή αποζημιώσεων για το 2025, ύψους 120 εκατ. ευρώ

Πριν από τις γιορτές θα καταβληθεί η προκαταβολή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ για τις ζημιές του 2025, ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ όπως τόνισε ο πρόεδρος τους ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος μιλώντας στην ΕΡΤ, ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές.

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι κρατήθηκαν χρήματα από την προκαταβολή οφείλεται στο ότι το 65% των αγροτών, με την υποβολή της αίτησης για επιδότηση, εκχώρησαν οι ίδιοι το δικαίωμα να γίνεται αυτόματα.

Κ. Χατζηδάκης: Ανοιχτή για διάλογο η πόρτα της κυβέρνησης - 1,2 δισ. θα δοθούν τον Δεκέμβριο

«Ακραίες μορφές κινητοποιήσεων δεν λειτουργούν εξ αντικειμένου υπέρ των αγροτών, διότι έρχονται απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες και λειτουργούν εναντίον της τοπικής κοινωνίας. Οι ίδιοι οι αγρότες θα το εκτιμήσουν, η κυβέρνηση δεν μπορεί να επικροτήσει τέτοιου είδους ενέργειες. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η πόρτα της κυβέρνησης είναι πάντοτε ανοιχτή, δεν θεωρούμε ότι είμαστε απέναντι στον αγροτικό κόσμο, θέλουμε να τους ακούσουμε και να δούμε, στο μέτρο του δυνατού εξαντλώντας τα περιθώρια, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Πρόσθεσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, έχουν συναντηθεί κατ' επανάληψη με εκπροσώπους των αγροτών, ενώ θα υπάρξει νέα συνάντηση την Παρασκευή με αντιπροσωπεία αγροτών από την Κρήτη.

«Η κυβέρνηση αυτή είναι που θέσπισε χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ για τα λιπάσματα και τα αγροτικά μηχανήματα, θέσπισε την ειδική ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα και την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Όλα αυτά είναι αποφάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, επειδή αναγνωρίζουμε ότι υπήρχαν συγκεκριμένα προβλήματα σε επιμέρους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Και γι' αυτό το λόγο, το ποσό που θα καταβληθεί στον αγροτικό τομέα φέτος θα φθάσει στα 3,7 δισ. ευρώ, από 3,1 δισ. πέρυσι», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

«Επομένως η κυβέρνηση ακούει τα προβλήματα και δίνει πολύ συγκεκριμένες και πρακτικές λύσεις. Δεν ισχυριζόμαστε ότι οι άνθρωποι ξαφνικά εφηύραν προβλήματα που δεν υπήρχαν», συμπλήρωσε.

Επανέλαβε ότι τον Δεκέμβριο θα καταβληθούν συνολικά 1,2 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων -σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ- τη στήριξη για το Μέτρο 23 (ενισχύσεις για παραγωγούς, που υπέστησαν ζημιές λόγω φυσικών καταστροφών), οι οποίες για πρώτη φορά καταβάλλονται στην Ελλάδα, την εξισωτική αποζημίωση για ορεινές και προβληματικές περιοχές, τη συμπληρωματική πληρωμή για κτηνοτρόφους σε 5 νομούς, που αδικήθηκαν από τον μαθηματικό τύπο κατανομής, προγράμματα βιολογικής γεωργίας, αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, καθώς και την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης.