Ο Αμερικανός «τσάρος της ενέργειας» στην Αθήνα - Στο επίκεντρο η εισαγωγή και μεταφορά LNG στην Ευρώπη

Η προώθηση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο της επίσκεψης του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, στην Ελλάδα. Ο Μπέργκαμ ταξιδεύει με την ιδιότητα του επικεφαλής του ισχυρού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της χώρας μας για την Ουάσινγκτον.

Όπως σημειώνει η «Καθημερινή», πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του Αμερικανού «τσάρου της ενέργειας» στο εξωτερικό. Η επιλογή της Αθήνας ως στάση στο δρομολόγιό του καταδεικνύει την επιδίωξη των ΗΠΑ να ενισχύσουν τις εξαγωγές αερίου προς την Ευρώπη, ενισχύοντας την ενεργειακή τους παρουσία στην περιοχή.

Ένα δεύτερο κρίσιμο πεδίο ενδιαφέροντος για τον Μπέργκαμ είναι η ναυπηγική βιομηχανία, με στόχο τη συνεργασία με ελληνικά ναυπηγεία και εφοπλιστές.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Αμερικανός υπουργός αναμένεται να επισκεφθεί τα Ναυπηγεία Ελευσίνας μαζί με τον Έλληνα υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια. Αργότερα την ίδια ημέρα, ο Μπέργκαμ, ο Κικίλιας και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα συμμετάσχουν σε συναντήσεις για την αξιολόγηση τρόπων με τους οποίους η Ελλάδα μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία στοχεύει στην αύξηση της αυτονομίας των ΗΠΑ στις θαλάσσιες μεταφορές ενεργειακών και άλλων προϊόντων. Στόχος είναι η μείωση της εξάρτησης από ναυτιλιακά συμφέροντα τρίτων χωρών σε κρίσιμες περιόδους και η περιορισμένη διάδοση της κινεζικής επιρροής στην παγκόσμια ναυτιλία.

