Ντουμπάι: Ακυρώνεται η πτήση για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων
(AP Photo/Jon Gambrell, File)
16/03/2026 • 09:19
Ελλάδα
Ακυρώθηκε μέχρι νεωτέρας η πτήση που είχε προγραμματιστεί από το υπουργείο Εξωτερικών για σήμερα (16/03) το απόγευμα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων από το Ντουμπάι, μαζί με τα τουλάχιστον 45 κατοικίδιά τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η κατάσταση αυτή δεν είναι γνωστό πότε θα αλλάξει, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχαν ανακοινώσει την προσωρινή αναστολή πτήσεων, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε δεξαμενή καυσίμων σε «συμβάν συνδεόμενο με drone».

«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και του προσωπικού», ανέφεραν οι Αρχές του εμιράτου μέσω X.

