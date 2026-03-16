Ντουμπάι: Ακυρώνεται η πτήση για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων

Ακυρώθηκε μέχρι νεωτέρας η πτήση που είχε προγραμματιστεί από το υπουργείο Εξωτερικών για σήμερα (16/03) το απόγευμα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων από το Ντουμπάι, μαζί με τα τουλάχιστον 45 κατοικίδιά τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η κατάσταση αυτή δεν είναι γνωστό πότε θα αλλάξει, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχαν ανακοινώσει την προσωρινή αναστολή πτήσεων, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε δεξαμενή καυσίμων σε «συμβάν συνδεόμενο με drone».

Dubai Civil Aviation Authority announces the temporary suspension of flights at Dubai International Airport as a precautionary measure to ensure the safety of all passengers and staff. Travellers are advised to contact their respective airlines for the latest updates regarding… — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 16, 2026

«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και του προσωπικού», ανέφεραν οι Αρχές του εμιράτου μέσω X.