Novartis: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο πρώην προστατευομένων μαρτύρων

Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο πρώην προστατευομένων μαρτύρων (με τα κωδικά ονόματα «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση»), στην υπόθεση Novartis.

Η δέσμευση των λογαριασμών των Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη γίνεται με εντολή του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Παράλληλα έχει δοθεί εντολή για «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών τους που εντοπίστηκαν στην Ελβετία, ενώ το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης Αρχής έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).