Νόαμ Κατς: Το Ισραήλ παροτρύνει τους Παλαιστινίους να εγκαταλείψουν τη βόρεια Γάζα

Την απόφαση του Ισραήλ να κάνει ολιγόωρες παύσεις των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας σχολίασε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, Νόαμ Κάτς, ο οποίος παρότρυνε του Παλαιστινίους να τις εκμεταλλευτούν και να διαφύγουν προς τον νότο.

«Το Ισραήλ παροτρύνει τους Παλαιστίνιους πολίτες να απομακρυνθούν από τα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας μέσω ασφαλών διελεύσεων και κατά τη διάρκεια των τακτικών παύσεων προς τις ασφαλέστερες περιοχές που ορίζονται στα νότια της Λωρίδας της Γάζας. Η ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχεται σε αυτές τις περιοχές μέσω των αιγυπτιακών συνόρων. Το Ισραήλ πολεμά τη Χαμάς, η οποία ευθύνεται για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και την απαγωγή περισσότερων από 240 ομήρων.

Israel is urging the Palestinian citizens to evacuate from the north of the Gaza Strip through safe crossings and during tactical pauses to the safer areas defined in the south of the Gaza Strip. Humanitarian aid enters these areas through the Egyptian border. Israel is fighting Hamas, which is responsible for the October 7th massacre and the abduction of more than 240 hostages.