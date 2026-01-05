Νετανιάχου: Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκαταστήσει το βαλλιστικό πρόγραμμά του

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι «δεν θα επιτρέψει» στο Ιράν να αναβιώσει το βαλλιστικό πρόγραμμά του, μιλώντας στην Κνεσέτ, λίγες ημέρες μετά την παρόμοια προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκαταστήσει τη βιομηχανία βαλλιστικών πυραύλων», είπε ο Νετανιάχου, ο οποίος μόλις επέστρεψε από την επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ. «Εάν δεχτούμε επίθεση, οι συνέπειες θα είναι πολύ σοβαρές», πρόσθεσε.

Το Ιράν και το Ισραήλ, ορκισμένοι εχθροί μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, συγκρούστηκαν τον Ιούνιο σε έναν πόλεμο 12 ημερών, που ξεκίνησε με την επίθεση, πρωτοφανούς εύρους, του Ισραήλ, σε στρατιωτικούς και πυρηνικούς στόχους αλλά και σε κατοικημένες ζώνες του Ιράν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες τους τελευταίους μήνες για τον κίνδυνο να ανασυγκροτήσει το Ιράν το βαλλιστικό πρόγραμμά του, που αποδυναμώθηκε από τον πόλεμο.

«Η κοινή μας θέση (σ.σ. με τις ΗΠΑ) για το Ιράν παραμένει αμετάβλητη: μηδέν ικανότητα εμπλουτισμού (ουρανίου), απόσυρση (…) κάθε γραμμαρίου εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός του Ιράν και αυστηρή, συνεχής παρακολούθηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων», επανέλαβε ο Νετανιάχου στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης, για άλλη μια φορά, στις διαδηλώσεις που οργανώνονται εδώ και μερικές ημέρες στο Ιράν. «Η λαϊκή εξέγερση, όχι μόνο στην Τεχεράνη αλλά και αλλού, μόλις ξεκίνησε και ήδη παίρνει διαστάσεις», υποστήριξε. «Εμείς, στο Ισραήλ, στεκόμαστε στο πλευρό του ιρανικού λαού, στηρίζουμε τις προσδοκίες του για ελευθερία και δικαιοσύνη. Είναι πολύ πιθανόν να βρισκόμαστε απέναντι σε μια στιγμή αποφασιστικής σημασίας, όπου ο ιρανικός λαός θα πάρει τη μοίρα του στα χέρια του», είπε.

Το πρωί, η Τεχεράνη απάντησε με οργή στα σχόλια που είχε κάνει για πρώτη φορά την Κυριακή ο Νετανιάχου. «Το σιωνιστικό καθεστώς είναι αποφασισμένο να εκμεταλλευτεί και τη μικρότερη ευκαιρία για να σπείρει τη διχόνοια και να υπονομεύσει την εθνική ενότητά μας και πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.