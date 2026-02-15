Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για 5 περιοχές

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το Σάββατο (14-02) στις 11:30 π.μ. επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα προβλέπονται έως και το απόγευμα της Κυριακής (15/2) ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

Ειδικότερα:

στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

στην Ήπειρο έως και το απόγευμα

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το απόγευμα.

Επίσης, θα πνέουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – Κυκλάδες και Εύβοια).