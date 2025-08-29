Η παρέα από το Λονδίνο, που βρισκόταν σε διακοπές, κατήγγειλε ότι εκδιώχθηκε από την ταβέρνα και χαρακτηρίστηκε «δολοφόνοι μωρών» όταν ξέσπασε καβγάς με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος εξέφραζε τη στήριξή του στη Γάζα, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η ομάδα, που αποτελούνταν από τρεις εβραϊκές οικογένειες, έκανε τουρ στο Αιγαίο και επισκέφθηκε ένα εστιατόριο στη Νάξο για το βραδινό της γεύμα, όταν ξέσπασε ο καυγάς.

Η Τζουντ Λομπ που εργάζεται στις δημόσιες σχέσεις, δειπνούσε με τον σύζυγό της Ανδρέα και τις δύο έφηβες κόρες τους. Όπως ανέφεραν, αρχικά είχαν απολαύσει την βραδιά τους στην ταβέρνα Αξιώτισσα του νησιού.

Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν μία από τις έφηβες της παρέας πήγε στην τουαλέτα και διαπίστωσε ότι ο εσωτερικός χώρος του εστιατορίου ήταν γεμάτος με αυτοκόλλητα και αφίσες που έγραφαν «Μποϊκοτάζ στο ισραηλινό απαρτχάιντ».

Μια σερβιτόρα πλησίασε και ανέφερε ότι κάποιος από την παρέα είχε προσπαθήσει να αφαιρέσει μια αφίσα ή ένα αυτοκόλλητο και τους έκανε παρατήρηση ότι αυτό ήταν απαράδεκτο και τότε ο ιδιοκτήτης επενέβη.

Η κ. Λομπ είπε: «Η σερβιτόρα πλησίασε και τη ρώτησα γιατί, με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο, είχαν επιλέξει να εστιάσουν σε αυτό;» και συνέχισε: «τότε ήταν που ο ιδιοκτήτης ήρθε κατά πρόσωπο και μου είπε: Ξεκουμπιστείτε από το εστιατόριό μου».

Η κ. Λομπ δήλωσε στη Daily Mail: «Ούρλιαζε τόσο δυνατά που μπορούσαν να τον ακούσουν και οι υπόλοιποι θαμώνες: «Είναι Σιωνιστές! Σιωνιστές!… Ξεκουμπιστείτε από το εστιατόριό μου».

Η παρέα τελικά έφυγε, αλλά ο καβγάς συνεχίστηκε. «Καθώς φεύγαμε, οι υπόλοιποι στο εστιατόριο μας αποδοκίμαζαν», είπε η κ. Λομπ.

«Το πιο τρομακτικό ήταν ότι χειροκροτούσαν και μας αποδοκίμαζαν για να φύγουμε… Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που συνέβαινε», πρόσθεσε από την πλευρά της η Νίκολα Γκι, που ήταν μέρος της παρέας με τον σύζυγό της και τις δύο κόρες τους.

Μάλιστα, συμπλήρωσε: «Μας φώναζαν "Σιωνιστές" και ήταν αυτή η δημόσια ταπείνωση που ήταν το πιο σοκαριστικό. Ήταν σαν να είχαμε πάνω μας τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος. Έτσι με έκανε να νιώσω».