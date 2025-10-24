Ο Κ.Βουδουρης στα Μακεδονικα Νεα

Λειψυδρία, καθιζήσεις εδαφών, υφαλμύρωση νερών, ερημοποίηση κάποτε γόνιμων εδαφών, είναι φαινόμενα που κάνουν την εμφάνισή τους στην Ελλάδα όλο και πιο συχνά, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σε συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα, ο Καθηγητής Υδρογεωλογίας του ΑΠΘ, Κωνσταντίνος Βουδούρης, αναλύει το πρόβλημα, αναφέροντας τα τρία άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Τις επιπτώσεις της ανομβρίας και γενικότερα της κλιματικής αλλαγής, που σε συνδυασμό με τη μη ορθολογική διαχείριση του νερού δημιουργούν σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας, αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες περιοχές στην Ελλάδα.