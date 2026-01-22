Νέα ισχυρή καταιγίδα στην Αθήνα - Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία, χαλάζι στα Νότια Προάστια

Συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία πλήττουν εδώ και περισσότερες από δύο ημέρες τη χώρα, καθώς νέες καταιγίδες άρχισαν να εκδηλώνονται το απόγευμα της Πέμπτης στην Αττική.

Το απόγευμα της Πέμπτης ξέσπασαν νέες βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες στο Λεκανοπέδιο, ενώ υπάρχουν φόβοι για νέες πλημμύρες αργά το βράδυ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέχει με μεγάλη ένταση σε Πειραιά, Νίκαια, Κερατσίνι, Γλυφάδα, Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο, Ηλιούπολη, Ζωγράφου, Άλιμο, κέντρο Αθήνας, μεταξύ άλλων.

Όπως ανέφεραν οι επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, που συνεδρίασε το πρωί, στην Αττική αναμένονται περαιτέρω βροχές κυρίως τη νύχτα, με κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Σημειώνεται, ότι το πρωί της Πέμπτης, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, λόγω των καιρικών φαινομένων που είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

α. Σήμερα Πέμπτη η κακοκαιρία είναι σε ύφεση ακόμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ωστόσο ο καιρός θα είναι άστατος, οπότε, στα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες.

β. Αύριο Παρασκευή συνεχίζεται ο άστατος καιρός με τις καταιγίδες να εκδηλώνονται στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

γ. Στην Αττική σήμερα το απόγευμα και κυρίως τη νύχτα θα εκδηλωθούν βροχές, ίσως και καταιγίδες.

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.