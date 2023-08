Νέα Φιλαδέλφεια

Προφυλακιστέοι έχουν κριθεί 12 εκ των κατηγορουμένων (οι 10 Κροάτες) για τα αιματηρά επεισόδια της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου έχασε τη ζωή του ο 29χρονος φίλαθλος της ΑΕΚ. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που οδηγούνται στη φυλακή, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, είναι ένας 27χρονος Έλληνας και ένας 22χρονος Αλβανός, οπαδοί του Παναθηναϊκού.

Μέχρι στιγμής από την ομάδα των 30 κατηγορουμένων που οδηγήθηκε την Παρασκευή στην Ευελπίδων στους 12 ανακοινώθηκε η προφυλάκιση τους.

Κοινή γραμμή των κατηγορουμένων που απολογούνται για βαρύτατα αδικήματα είναι ότι αρνούνται τη συμμετοχή αυτά και αποδίδουν τη σύλληψη τους στον τόπο των επεισοδίων σε τυχαία γεγονότα.

Η διαδικασία αναμένεται μαραθώνια, ενώ οι απολογίες των συνολικά 105 συλληφθέντων θα συνεχιστούν το Σάββατο και την Κυριακή.

Σύμφωνα δε, με δήλωση του ποινικολόγου Αλέξη Κούγια, που εκπροσωπεί Έλληνα κατηγορούμενο, στη δικογραφία υπάρχει βίντεο που δείχνει μόνο έναν δράστη και το θύμα το οποίο φαίνεται να δέχεται από πίσω τη μοιραία μαχαίρια.

Νωρίτερα, μετά το μεσημέρι σημειώθηκε ένταση και μικρής έκτασης επεισόδια από οπαδούς της ΑΕΚ, όπου βρέθηκαν έξω από τα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων. Οι περίπου 100 οπαδοί πέταξαν μπουκάλια με νερό και καφέδες εναντίον των αστυνομικών που είχαν φράξει την είσοδο του δικαστικού μεγάρου, ενώ φώναξαν και συνθήματα. Λίγο μετά τις 14:00 αποχώρησαν από το σημείο.

Η θέση των κατηγορουμένων αποτυπώνεται στους ισχυρισμούς που φέρονται να προβάλλουν.

Χαρακτηριστικά ένας εξ αυτών αναφέρει:

«Είχαμε μεταβεί στο γήπεδο OPAP ARENA Αγία Σοφία, προκειμένου να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της ομάδας μας DINAMO ZAGREB την προηγούμενη ημέρα του αγώνα με την ΑΕΚ, για τον οποίο αγώνα δεν είχαμε εξασφαλίσει εισιτήρια, κατόπιν της απαγόρευσης της UEFA και απροσδόκητα βρεθήκαμε αναμεμειγμένοι σε εκτεταμένα, βίαια επεισόδια και έκτροπα που ελάμβαναν χώρα τουλάχιστον για μισή ώρα, χωρίς την έγκαιρη επέμβαση της αστυνομικής αρχής».

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται πως έτρεχαν γιατί φοβήθηκαν ότι θα συλληφθούν: «Οι αστυνομικές δυνάμεις μας ακολούθησαν και φοβισμένοι από την ένταση και τα καπνογόνα που έριχναν Έλληνες φίλαθλοι, τελικά μας ακινητοποίησαν και στη συνέχεια μας συνέλαβαν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για την δολοφονική επίθεση στον Μιχάλη αναφέρει:

«Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω λόγω της απόστασης ποιος πραγματικά έπληξε με αιχμηρό αντικείμενο, μαχαίρι τον άτυχο Μιχάλη Κατσουρή, αποτρόπαια πράξη, για την οποία λυπηθήκαμε βαθύτατα».

Άλλος κατηγορούμενος, με καταγωγή από την Αλβανία φαίνεται να ισχυρίζεται πως βρισκόταν για δουλειά στη Νέα Φιλαδέλφεια το βράδυ της Δευτέρας. Ο κατηγορούμενος στην κατοχή του οποίου εντόπισαν οι αρχές έναν αναδιπλούμενο σουγιά αναφέρει σε υπόμνημα πως: «Είμαι ηλεκτρολόγος. Στις 7/8/2023, ήμουν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας για δουλειά. Τελείωσα αργά τη δουλειά. Είχα δώσει ραντεβού με την κοπέλα μου στο σταθμό ΗΣΑΠ "ΠΕΡΙΣΣΟΣ" για να συνεχίσουμε με τρένο με κατεύθυνση τον Πειραιά, με σκοπό να φτάσουμε στο Γαλάτσι. Η κοπέλα μου ήρθε για μια εβδομάδα από Άνδρο».

Ο εν λόγω κατηγορούμενους που ερευνάται για ενδεχόμενη εμπλοκή του στη δολοφονία υποστηρίζει ότι πήγε στο χώρο των επεισοδίων, μετά από τις φωνές και τις φωτοβολίδες, που είδε να εκσφενδονίζονται πέριξ του γηπέδου και ότι δεν συμμετείχε στα επεισόδια.

Δικαιολογεί επίσης το μαχαίρι που είχε ως απαραίτητο για τη δουλειά του. «Δεν είμαι οργανωμένος οπαδός του ΠΑΟ, είμαι απλός φίλαθλος. Πηγαίνω στο γήπεδο, με τον πατέρα μου και τον αδερφό μου, όποτε βρίσκω φθηνά εισιτήρια. Ζήτω να γίνει άρση απορρήτου των επικοινωνιών μου, να ελεγχθεί το κινητό μου και να μου πάρουν δείγμα DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχω καμία σχέση με τα όσα με κατηγορούν» αναφέρει.

Άλλος κατηγορούμενος, Έλληνας 27 ετών, γνωστός στις Αρχές, στο κατάστημα του οποίου στους Αμπελοκήπους έγινε χθες καταδρομική επίθεση από οπαδούς της ΑΕΚ, δήλωσε περαστικός από το σημείο τονίζοντας πως: «Ουδεμία σχέση έχω με όσα συνέβησαν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας μεταξύ των εγκληματιών Κροατών, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα, για να σκοτώσουν και να καταστρέψουν περιουσίες, και των κακοποιών οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι είχαν φονικό ραντεβού με τους εγκληματίες Κροάτες και ήταν ομοίως ένοπλοι με μαχαίρια, σιδηρολοστούς, ξύλινα ρόπαλα και άλλα επικίνδυνα όπλα, όπως προκύπτει από τα βίντεο, τα οποία κατέσχεσε και εισήγαγε στη δικογραφία η ΕΛΑΣ. Την επίμαχη μέρα κατά τις απογευματινές ώρες επισκέφτηκα το κατάστημα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας Αττικής μαζί με την αρραβωνιαστικιά μου και τον εν δυνάμει συνέταιρο στο νέο επαγγελματικό μας εγχείρημα, με σκοπό να εποπτεύσουν τις εγκαταστάσεις της εν λόγω επιχείρησης και στη συνέχεια συναντήθηκα με έναν γνωστό μου στην οικία του στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, για τον έλεγχο της κατάστασης της μοτοσικλέτας που διέθετε προς πώληση και είχα εκδηλώσει από πλευράς μου ενδιαφέρον αγοράς».

Και αυτός υποστηρίζει πως πήγε στο σημείο γιατί άκουσε κρότους και πήγε να δει τι συμβαίνει. «...αποχώρησα φοβούμενος για τη σωματική μου ακεραιότητα, και κατευθύνθηκα στον σταθμό του Περισσού κινούμενος επί της οδού Παπαναστασίου και εκείνη τη στιγμή συνέπεσε να μετακινούνται προς τα εκεί… βρέθηκα στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή!» υποστηρίζει ο κατηγορούμενος επίσης ελεγχόμενος για τη δολοφονία.

«Η όλη εμπλοκή μου στην εν λόγω υπόθεση και η μετέπειτα σύλληψη μου στηρίζεται, όπως προκύπτει από το διαβιβαστικό της αστυνομίας, στο ότι είμαι οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού και στην αυθαίρετη και ψεύδη μαρτυρική κατάθεση ενός νεαρού αστυνομικού της ομάδας Δράσης της ΕΛ.ΑΣ., Χ.Φ, ο όποιος με είδε να περπατάω σε μια οδό κοντά στο σημείο, όπου έγιναν τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια».

Μάλιστα στηρίζει την αθωότητά του στο γεγονός ότι συνελήφθη από τους άνδρες της ομάδας Δράση σε δρόμο που δε θα επέλεγε αν προσπαθούσε να κρυφτεί αλλά και στη σωματική του διάπλαση, καθώς όπως υποστηρίζει λόγω ύψους, θα ήταν ευδιάκριτος στα βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι διωκτικές αρχές.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται ένα βίντεο το οποίο αποκαλύπτει την ακριβή ώρα της δολοφονίας του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ στα επεισόδια της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το βίντεο – ντοκουμέντο, στις 23:08:01 ήταν η ακριβής ώρα θανάτου του Μιχάλη Κατσουρή.

Πάντως, από το υλικό δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί ο δράστης , ούτε το ακριβές σημείο στο οποίο διαπράχθηκε η δολοφονία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φαίνεται ότι στις 23:08 είναι η ώρα της δολοφονικής επίθεσης.

