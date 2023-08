Επεισόδια στη Ν. Φιλαδέλφεια

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται ένα βίντεο το οποίο αποκαλύπτει την ακριβή ώρα της δολοφονίας του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ στα επεισόδια της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το βίντεο – ντοκουμέντο, στις 23:08:01 ήταν η ακριβής ώρα θανάτου του Μιχάλη Κατσουρή.

Πάντως, από το υλικό δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί ο δράστης , ούτε το ακριβές σημείο στο οποίο διαπράχθηκε η δολοφονία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φαίνεται ότι στις 23:08 είναι η ώρα της δολοφονικής επίθεσης.

07.08.2023, AEK Athens🇬🇷 vs BBB (Dinamo Zagreb🇭🇷), video from front of AEK stadium https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/cFjQt96uJw