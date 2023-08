Μιχάλης Κατσουρής: Το «τελευταίο αντίο» στον 29χρονο που δολοφονήθηκε από χούλιγκαν (pics)

Το «τελευταίο αντίο» στον 29χρονο Μιχάλη Κατσουρή, που δολοφονήθηκε από χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια, λένε αυτή την ώρα στην Ελευσίνα, η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι του.

Το φέρετρο ήταν στολισμένο με κίτρινα τριαντάφυλλα και ένα κασκόλ της ΑΕΚ.

Παράλληλα, ο δήμος Ελευσίνας έκανε γνωστό πως μέχρι την τέλεση της κηδείας του Μιχάλη Κατσουρή δεν θα πραγματοποιηθεί στην πόλη καμία αθλητική ή πολιτιστική εκδήλωση.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «σε ένδειξη πένθους για τον άδικο χαμό του 28χρονου συμπολίτη μας Μιχάλη Κατσούρη και μέχρι την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας, δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αθλητική ή πολιτιστική εκδήλωση, στα όρια του Δήμου μας. Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη και τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και στεκόμαστε στο πλευρό της, αυτές τις τραγικές στιγμές. Καλό ταξίδι, Μιχάλη…».

Στο μήνυμά της, η οικογένεια του Μιχάλη ανέφερε: «Ο Μιχάλης μας ήταν παιδί ευαίσθητο, καλόκαρδο που βοήθησε με αυτοθυσία στις φωτιες, βοηθούσε άστεγους και είχε μεγάλη πίστη στο Θεό. Γι' αυτό η οικογένεια του, αποφασίσαμε αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές για μικρά παιδιά, υπέρ του Σωματείου "ΕΛΠΙΔΑ -ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ" στη μνήμη του αδικοχαμένου μας».

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται ένα βίντεο το οποίο αποκαλύπτει την ακριβή ώρα της δολοφονίας του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ στα επεισόδια της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το βίντεο – ντοκουμέντο, στις 23:08:01 ήταν η ακριβής ώρα θανάτου του Μιχάλη Κατσουρή.

Πάντως, από το υλικό δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί ο δράστης , ούτε το ακριβές σημείο στο οποίο διαπράχθηκε η δολοφονία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φαίνεται ότι στις 23:08 είναι η ώρα της δολοφονικής επίθεσης.

