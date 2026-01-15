«Ναι» στον διάλογο με την κυβέρνηση από τους «σκληρούς» των αγροτικών μπλόκων – Η πιθανή ημερομηνία

«Ναι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό από επιτροπή που θα αποτελείται από 30 άτομα, 25 εκπρόσωποι και πέντε παρατηρητές, αποφάσισαν την Τετάρτη οι αγρότες στη διάρκεια της σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που έγινε στον Παλαμά Καρδίτσας.

Η ημερομηνία της συνάντησης, όπως τονίστηκε, θα ανακοινωθεί άμεσα.

Τα μπλόκα, σε δηλώσεις που έγιναν μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, θα παραμείνουν με τα τρακτέρ στην άκρη των δρόμων από αύριο το πρωί τόνισε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας κ. Κώστας Τζέλλας, ενώ ο κ. Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, σε δηλώσεις του καταδίκασε τον βανδαλισμό των τρακτέρ.

Κυβέρνηση: Οι όροι για διάλογο παραμένουν οι ίδιοι

Μέχρι αυτήν την ώρα δεν υπάρχει πάντως κάτι νεότερο από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά στο ενδεχόμενο συνάντησης του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των μπλόκων που μέχρι χθες δεν προσέρχονταν σε διάλογο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, αυτό που επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη και έχει μεταφερθεί στους εκπροσώπους των μπλόκων από τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους, είναι ότι οι όροι για μία συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου παραμένουν ίδιοι και πολλάκις διατυπωμένοι.

Και οι όροι σχετίζονται τόσο με τη σύνθεση και την εκπροσώπηση, δηλαδή ένας λογικός αριθμός ατόμων για να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση, ίσως και κάποιοι παρατηρητές και όχι άτομα με παραβατικές συμπεριφορές, όσο και με την προϋπόθεση να ανοίξουν οι δρόμοι.

Μία πιθανή ημέρα, πάντως, για αυτήν τη συνάντηση θα μπορούσε να είναι η Παρασκευή.

Π. Μαρινάκης: Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή

«Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους», δήλωσε την Τετάρτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε: «Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες».

Λάρισα: Φθορές σε τρακτέρ στο μπλόκο της Νίκαιας

Υπενθυμίζεται ότι, περιστατικό φθορών σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στο μπλόκο της Νίκαιας, όταν αγρότες διαπίστωσαν ότι άγνωστοι έγραψαν με μπογιά στα τρακτέρ δύο συναδέλφων τους που συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ παράλληλα ξεφούσκωσαν τα λάστιχα γεωργικών μηχανημάτων.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι η Συντονιστική Επιτροπή και οι αγρότες του μπλόκου καταδικάζουν την ενέργεια και θα αποκαταστήσουν τις ζημιές, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως πρόκειται για «προβοκάτσια με στόχο να σπάσει το μπλόκο της Νίκαιας».

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ και ΕΡΤ