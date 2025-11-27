Ν. Χαρδαλιάς: Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό μεταμορφώνει το Πεδίον του Άρεως σε μια φωτεινή ζεστή αγκαλιά αγάπης για όλους

Σε τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη φαντασμαγορική έναρξη του εορταστικού Χριστουγεννιάτικου Χωριού της Περιφέρειας Αττικής, στο Πεδίον του Άρεως, όπου αύριο στις 7 μ.μ. ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, θα ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ταυτόχρονα το βραδινό σκηνικό του πάρκου θα πλημμυρίσει από ένα συναρπαστικό light show και η γιορτή θα αρχίσει με ζωντανό μουσικό πρόγραμμα, από την κεντρική σκηνή.

Την ώρα που στο χώρο μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές ενός αναβαθμισμένου και λαμπερού σκηνικού που θα απολαύσει ελεύθερα το κοινό από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, ο περιφερειάρχης και οι χορηγοί: Protergia (μεγάλος) και Cosmote, ΕΥΔΑΠ, RELEASE Athens, Snappi και MAD στη διάρκεια συνέντευξης παρουσίασαν τον σκοπό και τους στόχους της εκδήλωσης. Σημείωσαν ότι το περσινό χωριό υποδέχτηκε 1.100.000 επισκέπτες, καθιστώντας το σημείο αναφοράς για όλη τη χώρα. Φέτος, με τον πήχη ψηλότερα στοχεύουν σε ένα πάρκο πιο φωτεινό, πιο χαρούμενο και πιο μαγικό.

Ο περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε ότι «στόχος μας είναι να γεμίσουμε το Πεδίον του Άρεως με φως, μουσική και χρώματα που θα μας βάλουν αμέσως στο πνεύμα των γιορτών». Η ελεύθερη είσοδο για όλους, επισήμανε ο κ. Χαρδαλιάς σηματοδοτεί αφενός τον σχεδιασμό μας με τις πολύμορφες δράσεις για κάθε ηλικία, αφετέρου τη βούληση μας να μην υπάρξουν αποκλεισμοί και εμπόδια και πρόσθεσε: «Επιλέγουμε το Χριστουγεννιάτικο Χωριό να έχει ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, να στηρίζει την προσβασιμότητα στον πολιτισμό, να ενισχύει τη ζωή της τοπικής αγοράς και να προβάλλει την Αττική ως έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό και κυρίως να φέρουν ξανά στο προσκήνιο τους δημόσιους χώρους μας ασφαλείς και γεμάτους ζωή», τόνισε ο περιφερειάρχης.

Ο κ. Χαρδαλιάς ευχαρίστησε θερμά τον μεγάλο χορηγό την Protergia και τους λοιπούς «που αγκαλιάζουν και πάλι με θέρμη αυτή την προσπάθεια». Ειδικά για την Protergia, ανέφερε ότι βοήθησε την Περιφέρεια, και πέρυσι και χωρίς «να έχουμε δώσει δείγματα γραφή μας αγκάλιασε μας εμπιστεύτηκε και μαζί όλοι οι χορηγοί δημιουργήσαμε ένα ζεστό γιορταστικό χώρο που μας πλημμυρίζει με το λαμπερό γιορταστικό συναίσθημα που τόσο έχουμε ανάγκη».

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε συνοπτικά στο πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με τα γνωστά ονόματα του χώρου, στις παιδικές παραστάσεις, τις μουσικές συναυλίες -αφιερώματα σε μεγάλους συνθέτες και προσκάλεσε το κοινό τόσο στο εντυπωσιακό light show αύριο στις 6:30 μμ, όσο και στην υποδοχή του νέου χρόνου με την Ελένη Φουρέιρα στη σκηνή «σε μία μεγάλη παρέα που θέλουμε φέτος να ξεπεράσει τους 15.000 περσινούς επισκέπτες».

Χάριν του εορταστικού κλίματος της παρούσιασης, ο κ. Χαρδαλιάς αποκάλυψε ένα «μικρό μυστικό» για το τι ακόμη σχεδιάζει η Περιφέρεια λέγοντας «Φέτος για πρώτη φορά θα έχουμε και δεύτερη μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτινή δράση το christmas west park, στο Πάρκο Τρίτση, «ένα φεστιβάλ διαφορετικό, πολύχρωμο συνδεδεμένο με την ταυτότητα της περιοχής».

Κλείνοντας ο περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι οι γιορτές δεν είναι «αντιπαράθεση η σύγκριση. Αλλά πεδίο χαράς που όλοι ενώνονται, κάθε γειτονιά κάθε φορέας κάθε θεσμός συμβάλει με το δικό του τρόπο για να γεμίσει η Αττική μας, με φως, επιλογές και όμορφες εμπειρίες. Το είδαμε στην πράξη και πέρυσι υπάρχει χώρος για όλους και για πολλά πάρα πολλά, για κάθε συμπολίτη μας που θέλει να ζήσει στις γιορτές όπως εκείνος ονειρεύεται».

Από την πλευρά των χορηγών η Βίβιαν Μπουζάλη κορυφαίο στέλεχος της METLEN, ευχαρίστησε την Περιφέρεια Αττικής για την ευκαιρία που «μας έδωσε να προσφέρουμε ενέργεια και να ενώσουμε τον κόσμο μέσα από το "Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό" σημειώνοντας πως «κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία να δίνουμε αγάπη και να φέρνουμε τους ανθρώπους πιο κοντά.

Είμαστε εδώ για δεύτερη χρονιά και είμαστε πολύ περήφανοι που το Χριστουγεννιάτικο Χωριό φέρει το όνομα της Protergia. Θα προσπαθήσουμε να διασκεδάσουμε τον κόσμο, όλους τους Αθηναίους και όλες τις Αθηναίες. Το 2025 για τη METLEN ήταν μία χρονιά ορόσημο. Η εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και συγκεκριμένα στον μεγαλύτερο δείκτη στο FTSE 100. Σας περιμένουμε στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό για να γιορτάσουμε όλοι μαζί».

Ο Δημήτρης Μιχαλάκης από την cosmote ευχαρίστησε την Περιφέρεια για τη νέα γιορτινή και ασφαλή εικόνα του Πάρκου όπου οι συμπολίτες και οι οικογένειες ενώνονται ακόμη μια χρονιά στα μονοπάτια του Χριστουγεννιάτικου Χωριού υπογραμμίζοντας ότι «η σύνδεση και η επικοινωνία με χαρούμενες φωνές σε αυτό το γιορτινό πνεύμα αποτελεί στόχο και για την Cosmote».

Η Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου από την ΕΥΔΑΠ αναφέρθηκε στη μεγάλη και επιτυχή αποδοχή του ροδώνα που δημιούργησε πέρσι η ΕΥΔΑΠ στο Πάρκο σημειώνοντας ότι και φέτος το μήνυμα που θα διακινηθεί από το χώρο είναι ότι «Το νερό είναι ζωή και χαρά αλλά όχι απεριόριστο». «Γι΄αυτό, πρόσθεσε «πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό σε γονείς και παιδιά ότι εξοικονομούμε και ανακυκλώνουμε το νερό».

Τέλος, ο Δημήτρης Γκανέτσος από την snappi αναφέρθηκε στη νέα κάρτα και τα δώρα που θα προσφέρει στους χρήστες της.