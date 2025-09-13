Μπλόκα της Τροχαίας στην πρεμιέρα του νέου ΚΟΚ - «Τσουχτερά» τα πρόστιμα

Οι έλεγχοι της Τροχαίας ήδη έχουν ξεκινήσει στο κέντρο της Αθήνας από την πρώτη μέρα εφαρμογής των μέτρων.

Έξι συνεργεία της Ελληνικής Αστυνομίας, από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών βεβαίωσαν ήδη 21 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο στόχος των νέων μέτρων του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας είναι προφανώς η προστασία της ανθρώπινης ζωής, όχι μόνο για τους οδηγούς των οχημάτων, αλλά για όλους όσους βρίσκονται στον δρόμο, για τους πεζούς, για τους οδηγούς άλλων οχημάτων που τυχόν εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα με κάποιους ασυνείδητους οδηγούς ή που δεν τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να οδηγούν με ασφάλεια στο δρόμο.

Μάλιστα, την εμφάνισή τους έκανε και γερανός, προκειμένου να προχωρήσει σε απομάκρυνση οχήματος εάν δεν υπάρχει κατοχή διπλώματος στον οδηγό.

Τα μπλόκα θα είναι καθημερινά και θα αλλάζουν σημεία ανά μία με δύο ώρες, ώστε να βρεθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία.

Εκτός από τη χρήση ζώνης, τη χρήση κράνους και το δίπλωμα, παρά πολύ «τσουχτερά» τα πρόστιμα για το παρκάρισμα σε θέσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες αλλά και για τις κόντρες, ένα φαινόμενο που συχνά οδηγεί σε δυστυχήματα στην παραλιακή.

«Τσουχτερά» τα πρόστιμα

Εφαρμόζεται από σήμερα ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), με αυστηρές κυρώσεις και πρόστιμα για μία σειρά παραβάσεων, όπως η χρήση κινητού, κατανάλωση αλκοόλ, υπέρβαση ορίων ταχύτητας.

Υπενθυμίζεται ότι με την ενεργοποίηση των ψηφιακών καμερών οι κλήσεις θα αποστέλλονται αυτόματα στους παραβάτες.

Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Στην πρώτη υποτροπή το πρόστιμο είναι 1.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 6 μήνες, ενώ στη δεύτερη υποτροπή το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Για επήρεια αλκοόλ από 0,80 έως 1,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος προβλέπεται πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 90 ημέρες. Στην πρώτη υποτροπή προβλέπεται πρόστιμο 1000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες, ενώ στη 2η υποτροπή 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Για επήρεια αλκοόλ από 1,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος και πάνω προβλέπεται πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση της άδειας και πινακίδων για 180 ημέρες, ενώ προβλέπεται και φυλάκιση από 2 μήνες έως 5 έτη. Στην πρώτη υποτροπή προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 7 έτη, ενώ στη 2η υποτροπή προβλέπεται πρόστιμο 4.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 10 έτη.

«Τσουχτερά» είναι τα πρόστιμα και για την παραβίαση σηματοδότη. Στην πρώτη παράβαση το πρόστιμο είναι 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες. Στην πρώτη υποτροπή το πρόστιμο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες, ενώ στη δεύτερη υποτροπή το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για ένα έτος.