Μπλόκα αγροτών: Ημέρα αναδιάταξης για τη διέλευση των εκδρομέων

Aυξημένη προσοχή από τους οδηγούς προϋποθέτει η έξοδος των Χριστουγέννων καθώς οι αγρότες μιλούν για αναδιάταξη τρακτέρ και διευκόλυνση των εκδρομένων ωστόσο η Τροχαία θέτει ζητήματα ασφάλειας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, το πώς θα διαμορφωθεί η χρυσή τομή μένει να διευκρινιστεί, ενώ ενδεικτική ήταν η εικόνα στη σήραγγα των Τεμπών όπου με τήρηση σιγής στο μνημείο του δυστυχήματος έληξε ο τρίωρος συμβολικός αποκλεισμός των φορτηγών, ωστόσο η Τροχαία έκρινε ότι για λόγους ασφαλείας πρέπει να γίνει εκτροπή όλων οχημάτων μέσω παλιάς Εθνικής Οδού.



Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν θα ανοίξουν μία ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας και τι θα γίνει με τα τρακτέρ στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, ωστόσο από τις τελευταίες συνελεύσεις των αγροτών προκύπτει ότι «οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί από το μεσημέρι».

ΕΛ.ΑΣ.: Επιβεβλημένη η ρύθμιση και η εκτροπή κυκλοφορίας

«Επιβεβλημένη», είναι σύμφωνα με πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας, η ρύθμιση και η εκτροπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Όπως τονίζουν οι εν λόγω πηγές, «η διέλευση οχημάτων υπό τις παρούσες συνθήκες ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή.



Υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς που προορίζονται για την ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για την παραμονή ανθρώπων.



Την ίδια ώρα, ανυποχώρητοι είναι οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 όπου είναι το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Μάλγαρα: το ρεύμα προς Αθήνα αναμένεται να ανοίξει την Τρίτη

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων, έχει ανοίξει από την Κυριακή, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα αναμένεται να ανοίξει την Τρίτη.



Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα τρία μπλόκα της Θεσσαλονίκης, έγινε δίωρος αποκλεισμός στην Χαλκηδόνα και την Παλιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Έδεσσας, ενώ κλειστή παραμένει η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής στα Πράσινα Φανάρια.

Μπλόκο Κομοτηνής: Ανοίγει η Εγνατία οδός από 23 έως 26 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με την τελευταία τους απόφαση αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις τους, οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 26 του μήνα, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των ταξιδιωτών ενόψει των Χριστουγέννων.

«Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφαλή μετακίνηση των συμπολιτών μας και τους ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Μπλόκο Σιάτιστα: Άρση του αποκλεισμού για τα φορτηγά



Σε άρση του αποκλεισμού για τα φορτηγά προχώρησαν οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα. Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους κράτησαν κλειστή την Εγνατία οδό και την Εθνική οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων από τις 10.30 το πρωί.

Σέρρες Ενισχύσεις στον Προμαχώνα



Στο μπλόκο της Εγνατίας Οδού στο ύψος των Νέων Κερδυλλίων οι αγρότες συνεδρίασαν για την περαιτέρω στάση τους. Ανοιχτός θα παραμείνει για τα φορτηγά ο Μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα τις παραμονές και ανήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.



Εν τω μεταξύ στις 10 το πρωί περισσότερα από 35 τρακτέρ αγροτών από όλο τον Νομό θα συγκεντρωθούν στη διασταύρωση του Λευκώνα και θα κατευθυνθούν εν πομπή στον Προμαχώνα, προκειμένου να ενισχύσουν το μπλόκο στο μεθοριακό σταθμό.

Μπλόκο στο τελωνείο Κήπων: Ανοίγει το βράδυ για τα φορτηγά



Μετά τις 7-8 το βράδυ της Δευτέρας επετράπη η διέλευση για τα φορτηγά στο τελωνείο των Κήπων.

Μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ θα γίνεται κανονικά η διέλευση των φορτηγών. Περισσότερα από 250 βρίσκονταν επί της Εγνατίας Οδού, αναμένοντας την αναχώρησή τους προς Τουρκία και περίπου άλλα τόσα είναι αναμένουν και στο τουρκικό έδαφος.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο σημείο, δεν φεύγουν και μάλιστα, όπως λέει ο Αγροτικός Σύλλογος θα ενισχυθούν με περισσότερα οχήματα τις επόμενες ημέρες.

Ήπειρος: Ανοιχτό το μπλόκο Καλπακίου

Σύσκεψη πραγματοποίησαν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι που συμμετέχουν στο μπλόκο Καλπακίου και αποφάσισαν το άνοιγμα για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων μέχρι την Παρασκευή .Στην Τύρια Ιωαννίνων, οι αγρότες επέτρεψαν χθες και πάλι τη δωρεάν διέλευση οχημάτων, παρά το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος τους.

Πάτρα: Προβληματισμός από την ΕΛΑΣ

Την απόφαση να μην αλλάξει η μορφή του μπλόκου της Εγλυκάδας και να παραμείνει κλειστή η Περιμετρική πήραν οι αγρότες της Αχαΐας στην τελευταία συνέλευση πραγματοποίησαν το βράδυ της Δευτέρας.

Κλιμάκιο της Τροχαίας Πατρών με στελέχη της Ολυμπίας Οδού, επισκέφθηκε το μπλόκο των αγροτών της Αχαΐας στην Περιμετρική οδό των Πατρών και πραγματοποίησε αυτοψία για να διαπιστωθεί αν είναι ασφαλής η κίνηση των οχημάτων κατά την διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων.



Η Αστυνομία ζήτησε από τους αγρότες να μεταφέρουν όλα τους τα οχήματα στην μία πλευρά του δρόμου, προκειμένου να υπάρχει ελεύθερη μια λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς και η ΛΕΑ. Τα στελέχη της ΕΛΑΣ εκφράζουν προβληματισμό για το ποιος θα κάνει τον διαχωρισμό για το ποια οχήματα θα επιτραπεί να περνούν από το μπλόκο.