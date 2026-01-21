Μήνυμα του 112 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για περιορισμό των μετακινήσεων

Μήνυμα του 112 εστάλη σε περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι και καλώντας για περιορισμό των μετακινήσεων.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: « Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-26 περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».