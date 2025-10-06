Meteo: Νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει την χώρα έως την Τετάρτη

Νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας από τη νύχτα της Κυριακής 05/10 προς Δευτέρα 06/10 έως την Τετάρτη 08/10. Αιτία θα είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα προσεγγίσει τον Ελληνικό χώρο από βορειοδυτικά, με το ψυχρό του μέτωπο να διασχίζει τη χώρα έως το μεσημέρι της Τρίτης 07/10. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Τρίτης 07/10

Η ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι τη Δευτέρα 06/10 και την Τρίτη 07/10 στα πελάγη θα φτάνουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ

Η πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη 07/10 σε σχέση με τα επίπεδα της Δευτέρας 06/10

Στους σχετικούς χάρτες παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και ο υετός που αναμένεται (1) το πρωί, (2) το μεσημέρι και (3) τις πρώτες βραδινές ώρες της Δευτέρας 06/10.

Χάρτης 1. Η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και ο υετός που αναμένεται το πρωί της Δευτέρας 06/10

Χάρτης 2. Η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και ο υετός που αναμένεται το μεσημέρι της Δευτέρας 06/10

Χάρτης 3. Η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και ο υετός που αναμένεται τις πρώτες βραδινές ώρες της Δευτέρας 06/10