Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι - Ήχησε το 112

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι, λαμβάνοντας γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ενώ, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, έχουν προκληθεί ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια.

Μέσω του 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών από την πυρκαγιά.

Το μήνυμα ανέφερε:

«Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή Αχαρνές της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα έξι πυροσβεστικά οχήματα με 22 πυροσβέστες, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες οχήματα του ΟΤΑ. Λίγο αργότερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και στο σημείο επιχειρούν πλέον 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα.