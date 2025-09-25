Μεγάλη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Γρεβενά - Ισχυρές δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη, περίπου στη 1 το μεσημέρι, στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Πενταλόφου και Δοτσικού του Δήμου Γρεβενών. Η φωτιά καίει σε δύσβατη δασική έκταση, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχει σημάνει συναγερμός και έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 20 οχήματα με 20 πυροσβέστες, ενώ τη μάχη με τις φλόγες δίνουν και πέντε τμήματα της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), αποτελούμενα από 28 άτομα πεζοπόρο τμήμα, που προσπαθούν να προσεγγίσουν τα πιο δύσβατα σημεία του μετώπου.



Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται από αέρος, καθώς στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν δύο ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος τύπου Canadair, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την επέκταση της πυρκαγιάς και να ανακόψουν την πορεία της.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της ταχείας εξάπλωσης της φωτιάς, κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων. Έχει ήδη δοθεί εντολή και αναμένονται στην περιοχή πρόσθετες πυροσβεστικές δυνάμεις από τις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, προκειμένου να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης.

Τέλος, σημαντικό είναι πως δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ωστόσο η πυκνότητα του δάσους και οι επικρατούσες συνθήκες προκαλούν έντονη ανησυχία για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.