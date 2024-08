Φωτιά στην Αττική

Χωρίς ενεργό μέτωπο αλλά με συνεχείς αναζωπυρώσεις και διάσπαρτες εστίες φωτιάς είναι η τρίτη μέρα στη βορειοανατολική Αττική μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (11/8) στον Βαρνάβα Αττικής και έχει κατακάψει περίπου 100.000 στρέμματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέδωσε η ομάδα χαρτογράφησης της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus, τα μέτωπα της πυρκαγιάς εκτείνονταν στα 23 χιλιόμετρα. Σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καεί, στον τραγικό απολογισμό και η εύρεση απανθρακωμένης σορού γυναίκας σε εγκαταστάσεις επιχείρησης στο Πάτημα Χαλανδρίου.

#EMSR746



As the #wildfire north of #Athens 🇬🇷 continues to rage, the 🇪🇺 is working together to respond



Our #MappingTeam has delivered its Delineation Product, which, as of 12 August, has detected:



🔸+8,500 hectares of burnt area

🔸23 km of fire fronts

🔸168 active flames pic.twitter.com/zb8SUFDUoX