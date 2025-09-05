Μαφία Κρήτης: Στον ανακριτή και τα δύο αδέρφια που κατηγορούνται

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πρώτων 16 κατηγορουμένων, ενώ σήμερα αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της ανακριτικής αρχής και τα δύο αδέλφια, στα οποία η αστυνομία αποδίδει ηγετικούς ρόλους στην εγκληματική οργάνωση της Κρήτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έξι εμπλεκόμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, δέκα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους, ενώ ένας κατηγορούμενος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί εντός της ημέρας μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες.

«Στρατηγός» και «Αυστραλός» είναι τα προσωνύμια των δυο ανθρώπων-κλειδιά στην υπόθεση.

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τις δοσοληψίες έξω από το σπίτι του «Στρατηγoύ» στα Χανιά, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο 68χρονος φέρεται ως ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης.

Γνώριμος των αρχών, είχε συλληφθεί στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ σήμερα είναι έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού. Την ημέρα της σύλληψής του τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, καθώς ο ίδιος επιχείρησε να διαφύγει μαζί με τον γιο του.

Ο «Στρατηγός» στις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί, φέρεται ιδιαιτέρως προσεκτικός. Χρησιμοποιεί κωδικούς για να περιγράψει τη δράση του, όπως στην επικοινωνία που είχε με άλλο μέλος της οργάνωσης, με το προσωνύμιο «Αυστραλός».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο 38χρονος αστυνομικός ο οποίος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για «Υποβοήθηση Εγκληματικής Οργάνωσης με παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου», πέρασε χτες το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων και απολογήθηκε για όσα του καταλογίζονται.