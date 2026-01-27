Μ. Χρυσοχοΐδης: Πρώτος μας στόχος και για το 2026 είναι η μείωση της μεσαίας εγκληματικότητας, που ταλαιπωρεί τους πολίτες

Τον απολογισμό των δράσεων των υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής για το 2025, όπως και τους στόχους για το 2026, παρουσίασε ο γενικός αστυνομικός διευθυντής, υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του αρχηγού της ΕΛΑΣ, αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου, στο αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Αττικής.

«Πρώτος μας στόχος και για το 2026 είναι η μείωση της μεσαίας εγκληματικότητας, δηλαδή της εγκληματικότητας που ταλαιπωρεί τους πολίτες», σημείωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος συνεχάρη τους αξιωματικούς για τα αποτελέσματα των δράσεων, που, όπως χαρακτηριστικά είπε, «οφείλονται στην πολλή δουλειά που έχουν κάνει με αφοσίωση και σύνεση».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ζήτησε να παραμείνουν σε εγρήγορση, για ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο έργο τους, πάντα προς όφελος της κοινωνίας και για την περαιτέρω ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στις παρεμβάσεις που θα γίνουν για την ενίσχυση των υπηρεσιών, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε να μπορέσουν να είναι ακόμη πιο αποτελεσματικές και ουσιαστικές στο έργο τους.

Ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Αττικής, ξεκινώντας την παρουσίαση του απολογισμού δράσεων, τόνισε πως η διαφορά της συγκεκριμένης αποτίμησης, σε σχέση με προηγούμενα έτη, είναι ότι αυτή «περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία που αποτυπώνουν το κοινωνικό αντίκτυπο που έχει η δραστηριότητα των υπηρεσιών στους πολίτες, τόσο στην καθημερινότητά τους, όσο και στην οικονομική ζωή και εκτιμούμε πως είναι η συμβολή των Διευθύνσεων της ΓΑΔΑ και συνολικά της ΕΛΑΣ στην αλλαγή της ποιότητας ζωής των πολιτών».

Σχολιάζοντας, δε, τα πρώτα στοιχεία, είπε πως δείχνουν ότι «η αστυνομική παρουσία έχει ενισχυθεί ουσιαστικά, με εκτεταμένους ελέγχους σε πολίτες και οχήματα, η οδική ασφάλεια έχει βελτιωθεί αισθητά και η εγκληματικότητα παρουσιάζει μετρήσιμη μείωση, ιδιαίτερα, μάλιστα, σε αδικήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Επιπλέον, η κοινωνική προστασία ενδυναμώνεται με στοχευμένες παρεμβάσεις στους τομείς όπως η ενδοοικογενειακή βία και η ανήλικη παραβατικότητα».

«Τα συγκεντρωτικά στοιχεία της επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΓΑΔΑ καταγράφουν μια σαφή ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αστυνόμευσης και μετρήσιμο κοινωνικό όφελος», είπε χαρακτηριστικά.

Κατά την αποτίμηση του κοινωνικού αντίκτυπου της επιχειρησιακής λειτουργίας της ΓΑΔΑ τονίστηκε:

H συμβολή στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω της μείωσης του εγκληματικού φορτίου και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της αστικής παραβατικότητας,

H εφαρμογή επιτυχημένων επιχειρησιακών σχεδίων σε υποδομές ζωτικής σημασίας, όπως τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ο Διεθνής Αερολιμένας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση πολιτών και επισκεπτών,

H ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας, με έμφαση στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και την προστασία των ανηλίκων,

H συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του αστυνομικού προσωπικού, σε θεματικές υψηλού κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και η προστασία των ανηλίκων και

H διατήρηση της κοινωνικής ευαισθησίας και ενσυναίσθησης των αστυνομικών.

Οι στόχοι για το 2026

Σε αυτό το πλαίσιο, για το έτος 2026 τέθηκαν συγκεκριμένοι στρατηγικοί στόχοι, βασισμένοι στους πυλώνες της επιχειρησιακής ετοιμότητας και εμφανούς αστυνόμευσης, του εκσυγχρονισμού και της συνεργασίας και της εστίασης στον πολίτη και της κοινωνικής αστυνόμευσης, όπως ενδεικτικά:

Η συνέχιση ενίσχυσης των μηχανισμών άμεσης ανταπόκρισης σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας,

Η εντατικοποίηση περιπολιών σε χώρους που παρουσιάζουν αυξημένη επισκεψιμότητα ανηλίκων,

Η ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στις γειτονιές,

Η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης,

Η διατήρηση σχέσης εμπιστοσύνης των πολιτών με την Ελληνική Αστυνομία και

Η εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας.

Στην παρουσίαση παρέστησαν, επίσης, ο υπαρχηγός Α', αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτιος Ντουΐτσης, διευθυντές των Διευθύνσεων της ΓΑΔΑ και βοηθοί ΓΑΔΑ.