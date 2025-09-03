Λιμενικό Σώμα: Σε διεθνή ύδατα παρέμειναν τα τουρκικά σκάφη στο Βόρειο Αιγαίο

«Οι Τούρκοι αλιείς παρέμειναν καθόλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων», διευκρινίζει με ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα, σχολιάζοντας το σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που καταγγέλλουν Έλληνες ψαράδες, ότι σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (2/9) μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη.

Μάλιστα, το Λιμενικό Σώμα δημοσίευσε και χάρτη στον οποίο αποτυπώνονται οι κινήσεις των εν λόγω σκαφών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

«Με αφορμή δημοσιεύματα περί δραστηριοποίησης τουρκικών αλιευτικών σκαφών, στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Θάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας τα τούρκικα σκάφη παρέμειναν καθόλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από το σύστημα “Integrated Maritime Services” (Ολοκληρωμένες Θαλάσσιες Υπηρεσίες) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας (EFCA IMS). (Επισυνάπτεται σχετικός χάρτης με αποτύπωση των κινήσεων τουρκικών αλιευτικών σκαφών τις βραδινές ώρες της 2ας-09-2025)

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από τρία Περιπολικά Σκάφη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ 614, ΠΠΛΣ 920 και ΠΛΣ 1105) που κατέφθασαν στη περιοχή και παρέμειναν εντός Ε.Χ.Υ..

Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές και διενεργείται προανάκριση».

Υπενθυμίζεται ότι Έλληνες ψαράδες καταγγέλλουν ότι το βράδυ της Τρίτης ζήτησαν από Τούρκους αλιείς να απομακρυνθούν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα όπου είχαν εισέλθει, ωστόσο οι τόνοι ανέβηκαν από τουρκικό αλιευτικό και οι Τούρκοι ψαράδες δεν δίστασαν να πυροβολήσουν στον αέρα. Μάλιστα οι πυροβολισμοί καταγράφηκαν σε βίντεο που ανέβηκε στα social media.