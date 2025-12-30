Λιμενικό: Εντοπισμός 38 μεταναστών στο Φαρμακονήσι - Μεταφέρθηκαν στη Λέρο

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, Δεύτερα, η Λιμενική Αρχή της Λέρου ενημερώθηκε για την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ατόμων στο Φαρμακονήσι.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ακολούθησαν χερσαίες έρευνες από στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Φαρμακονησίου, όπου εντόπισαν συνολικά 40 αλλοδαπούς - 19 άνδρες, 15 γυναίκες και 6 ανήλικους. Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν με σκάφος της δύναμης FRΟNTEX και Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας Λέρου και στη συνέχεια στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (Κ.Ε.Δ.).



Η προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου.