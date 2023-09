Τραγωδία στη Λιβύη: Πέντε οι Έλληνες νεκροί από το δυστύχημα - Επαναπατρίζονται οι σοροί (vid)

Άσχημα είναι τα νέα από τη Λιβύη σχετικά με τους δύο Έλληνες αγνοούμενους από το δυστύχημα της Κυριακής, καθώς σύμφωνα με την ΕΡΤ είναι και αυτοί νεκροί, ανεβάζοντας το σύνολο των νεκρών σε πέντε.

Οι σοροί τριών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο διερμηνέων, που συμμετείχαν στην αποστολή από πλευράς υπουργείου Εξωτερικών, επαναπατρίζονται με αεροσκάφος C-27 από τη Λιβύη.

Η ΕΡΤ μετέδωσε ότι σύμφωνα με νέες πληροφορίες πέντε είναι οι νεκροί από τη μετωπική σύγκρουση του λεωφορείου της ελληνικής αποστολής με φορτηγό στο δρόμο προς τη Ντέρνα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, γύρω στις 07:00 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας το C-130 που μετέφερε στην Ελλάδα τους τραυματίες από το ίδιο τροχαίο δυστύχημα.

Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο.

Με ανακοίνωσή του το ΓΕΕΘΑ επιβεβαίωσε την Κυριακή το βράδυ ότι τρία μέλη της ελληνικής αποστολής στη Λιβύη έχασαν τη ζωή τους και άλλα δύο αγνοούνταν στο τροχαίο δυστύχημα.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.



The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld