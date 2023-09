Τραγωδία στη Λιβύη: Τρεις Έλληνες νεκροί, δύο αγνοούμενοι - Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Με ανακοίνωσή του το ΓΕΕΘΑ επιβεβαιώνει ότι τρία μέλη της ελληνικής αποστολής στη Λιβύη έχασαν τη ζωή τους και άλλα δύο αγνοούνται στο τροχαίο δυστύχημα.

«Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνεται ότι τρία μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη έχασαν τη ζωή τους και δυο αγνοούνται. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας της Ανατολικής Λιβύης σε δηλώσεις του, που μεταδόθηκαν από μεγάλα διεθνή πρακτορεία όπως το Reuters και το AFP, ο υπουργός Υγείας της Ανατολικής Λιβύης δήλωσε ότι στο τροχαίο έχασαν τη ζωή τους τέσσερις Έλληνες μέλη της ανθρωπιστικής αποστολής που είχε φτάσει το πρωί της Κυριακής στη Βεγγάζη.

Σύμφωνα με τον Οτμάν Αμπντουλτζαλίλ, συνολικά 15 μέλη της ελληνικής ομάδας τραυματίστηκαν, με τα επτά να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

