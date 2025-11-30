Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα: «Βουλιάζει» η Ερμού, συνεχίζονται οι προσφορές της Black Friday (pics)

Η Ερμού «βουλιάζει» από κόσμο σήμερα, Κυριακή, καθώς τα καταστήματα είναι ανοιχτά με τις προσφορές της Black Friday να συνεχίζονται.

Πλήθος κόσμου έσπευσε να κάνει τα ψώνια και τη βόλτα του στο κέντρο της πόλης με σύμμαχο τον καλό καιρό. Οι εκπτώσεις και οι προσφορές συνεχίστηκαν και χθες, Σάββατο αλλά και σήμερα, ενώ αύριο είναι η Cyber Monday με καλές τιμές κυρίως σε ηλεκτρονικές αγορές.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή η Κυριακή 30 Νοεμβρίου είναι μία από τις τέσσερις Κυριακές μέχρι το τέλος του 2025, που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, ώστε οι καταναλωτές να οργανώσουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων.

Τα περισσότερα εμπορικά θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μαγαζιά σε κεντρικά σημεία και τα εμπορικά κέντρα αναμένεται να έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 20:00.

​Ωστόσο, η μαζική κάθοδος στο κέντρο έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην οδική κυκλοφορία. Στους δρόμους περιμετρικά του εμπορικού τριγώνου παρατηρείται έντονο μποτιλιάρισμα, με την κίνηση των οχημάτων να θυμίζει πρωινό Δευτέρας και όχι Κυριακή, δοκιμάζοντας την υπομονή των οδηγών που προσπαθούν να προσεγγίσουν το κέντρο.

Τι ισχύει με τα σούπερ μάρκετ

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, ορισμένα εξ αυτών θα λειτουργήσουν σήμερα, τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, τα LIDL και τα MyMarket θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 20:00, ενώ από τις 11:00 έως τις 20:00 θα λειτουργήσουν τα Market In.

Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπουλος έχουν αποφασίσει να απέχουν, κάτι που θα ισχύει εκτός απροόπτου για τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και Γαλαξίας.

Για τον Σκλαβενίτη, εξαιρείται το σούπερ μάρκετ στο Smart Park στα Σπάτα που θα είναι ανοιχτό από τις 11:00 έως τις 20:00.

Με διευρυμένο ωράριο θα λειτουργήσουν και αρκετά άλλα σούπερ μάρκετ, όπως Bazaar, OK! Market, καθώς και καταστήματα franchise των MyMarket και ΑΒ Βασιλόπουλος.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και τρεις Κυριακές του Δεκέμβρη: