Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Πώς έφτασε στην εξάρθρωσή του η ΔΟΑΕ (pics)

Για «καίριο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης λαθραίων και νοθευμένων καυσίμων» έκανε λόγο σε δήλωσή του ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγου Φώτης Ντουΐτσης.

Πρόκειται για την εξάρθρωση διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στο εκτεταμένο λαθρεμπόριο και νοθεία καυσίμων, τη χρήση παράνομων λογισμικών για εξαπάτηση των καταναλωτών με ελλειμματικές παραδόσεις και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (σ.σ. ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Πιο αναλυτικά:

Μετά από πολύμηνη, ενδελεχή και επίμονη έρευνα, η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας και τις πληροφορίες του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου, εξάρθρωσε μια εγκληματική οργάνωση με διεθνικές διασυνδέσεις, που είχε αναπτύξει δράση σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Λακωνία, Άρτα και Βόλο, ενώ διατηρούσε διασυνδέσεις σε Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία και Αλβανία.

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε μέσα από δύο διακριτές υποομάδες:

η πρώτη ασχολούνταν με τη συστηματική εισαγωγή χημικών διαλυτών από το εξωτερικό και την ανάμειξή τους με καύσιμα,

ενώ η δεύτερη μεθόδευε εικονικές εξαγωγές βενζίνης, αποφεύγοντας την καταβολή φόρων και δασμών.

Η παράνομη δραστηριότητά τους ωστόσο δεν περιοριζόταν εκεί. Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν και παράνομα λογισμικά σε αντλίες καυσίμων και συστήματα εισροών-εκροών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκαλώντας ελλειμματικές παραδόσεις στους καταναλωτές και κατ’ επέκταση οικονομική ζημία στο Δημόσιο.

Τα στοιχεία που προέκυψαν στο πλαίσιο της έρευνας είναι ενδεικτικά του εύρους της παράνομης δράσης τους. Μόνο για το 2025, διακινήθηκαν παράνομα πάνω από 1.340.000 λίτρα βενζίνης και περισσότερα από 212.000 λίτρα χημικών διαλυτών, με το συνολικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι δασμοφορολογικές απώλειες για το Δημόσιο ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία κατέληγαν τα νοθευμένα καύσιμα βρίσκονταν σε περιοχές της Αττικής (Άνω Λιόσια, Καματερό, Άγιοι Ανάργυροι, Παλαιό Φάληρο) καθώς και σε περιοχές των Τρικάλων, της Ηπείρου και της Λακωνίας.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, που δεν ήταν άλλος από τον παράνομο πλουτισμό τους, μετέρχονταν τεχνάσματα που απαιτούσαν οργανωμένες διαδικασίες, καθώς προχωρούσαν στη σύσταση εικονικών εταιρειών και χρησιμοποιούσαν ψευδή παραστατικά, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο φορολογικές και τελωνειακές επιβαρύνσεις.

Συνολικά, κατά την επιχείρηση που ολοκληρώθηκε χθες, συνελήφθησαν 22 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και οι διευθύνοντες των δύο υποομάδων. Παράλληλα, κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, οχήματα, ποσότητες καυσίμων και ειδικά λογισμικά που χρησιμοποιούνταν για την αλλοίωση των αντλιών και των συστημάτων παρακολούθησης.

Στο σημείο αυτό θέλω να επισημάνω ότι μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με αφοσίωση και συνέπεια θα συνεχίσει να χτυπάει στη ρίζα το οργανωμένο έγκλημα, αποδομώντας εγκληματικές οργανώσεις, με κύριο μέλημα την προστασία των πολιτών, της εύρυθμής λειτουργίας της αγοράς και εν γενει του Κράτους.

Επίσης θα ήθελα να αναφέρω μια διαπίστωση με έναν απλό υπολογισμό που έκανα. Λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα των καυσίμων που διακινήθηκαν και που αναφέρθηκαν παραπάνω και εκτιμώντας ότι ένα κοινό ρεζερβουάρ γεμίζει με πενήντα λίτρα, πάνω από 30.000 οχήματα εφοδιάστηκαν στην περίοδο αυτή με λαθραίο νοθευμένο και ελλιπές καύσιμο.