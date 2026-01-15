Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωράει η Τροχαία επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων.

Πιο συγκεκριμένα από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, ως ακολούθως:

Θήβα Βοιωτίας, 89,835 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Θηβών).

Κάστρο Βοιωτίας, 114,815 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου).

Αταλάντη Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης).

Η κυκλοφορία των οχημάτων, και προς Αθήνα και προς Λαμία, διεξάγεται από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Λαμία Φθιώτιδας, 203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου).

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, διεξάγεται από μια λωρίδα του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., ενώ στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας από τις εισόδους και εξόδους του Α/Κ Μπράλου.