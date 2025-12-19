Κρούσμα βακτηριακής μηνιγγίτιδας σε λύκειο των Χανίων - Στο νοσοκομείο μία μαθήτρια

Ισχυρό κρούσμα βακτηριακής μηνιγγίτιδας εντοπίστηκε σε λύκειο των Χανίων, με μία μαθήτρια της τρίτης τάξης να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο της πόλης.

Η διάγνωση έγινε μετά την επιστροφή της 17χρονης από πενταήμερη σχολική εκδρομή στην Πράγα και στη Βιέννη την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr.

Οι γονείς των μαθητών ενημερώθηκαν άμεσα μέσω email από το σχολείο, το οποίο περιέγραφε την κατάσταση και ταυτόχρονα γνωστοποιούσε ότι έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ για το περιστατικό.

Ο ΕΟΔΥ παρέχει οδηγίες για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, όπως πλύσιμο χεριών και καθαριότητα, επισημαίνοντας ότι δεν απαιτείται απολύμανση των σχολικών χώρων, ενώ το σχολείο θα συνεχίσει τη λειτουργία του κανονικά.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, περιστατικά μηνιγγίτιδας έχουν καταγραφεί σε όλη την Ελλάδα μετά από σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό.

Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα τύπου Β (Μηνιγγιτιδόκοκκος Β) είναι σοβαρή, δυνητικά θανατηφόρα λοίμωξη των μηνίγγων του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Αρχικά εμφανίζεται με συμπτώματα παρόμοια με ίωση, όπως πυρετό και κεφαλαλγία, αλλά μπορεί να εξελιχθεί ραγδαία μέσα σε 24 ώρες, προκαλώντας αναπηρίες ή ακόμα και θάνατο.

Η νόσος χαρακτηρίζεται από αιφνίδιο πυρετό, έντονη κεφαλαλγία, δυσκαμψία αυχένα, φωτοφοβία, σύγχυση και, σε σοβαρές περιπτώσεις, αιμορραγικό εξάνθημα που δεν υποχωρεί στην πίεση.