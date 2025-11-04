Νέο περιστατικό αντισημιτισμού

Επεισόδια προκλήθηκαν σήμερα το πρωί στην πλατεία της Σούδας, μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για την άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, οι διαδηλωτές βρέθηκαν από νωρίς στην πλατεία με πανό και συνθήματα που έλεγαν ότι είναι ανεπιθύμητοι οι υποστηρικτές του πολέμου στη Γάζα.

Προσπάθησαν μάλιστα, να κατευθυνθούν προς τη δεύτερη είσοδο του λιμανιού αλλά απετράπησαν από τις δυνάμεις των ΜΑΤ.

Οι συγκεντρωμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να μπλοκάρουν την έξοδο των πούλμαν στα οποία επέβαιναν τουρίστες του κρουαζιερόπλοιου, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις της αστυνομίας να τους απωθήσουν, να προκληθεί ένταση και να ρίξουν χημικά, προκειμένου να τους απομακρύνουν.

Κατά τα επεισόδια υπήρξαν συλλήψεις δύο ατόμων για παρακώλυση συγκοινωνιών, ενώ την ώρα της εξόδου των λεωφορείων διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μπογιές προς αυτά.

Μετά τα επεισόδια, διαδηλωτές παρέμειναν στο ύψος της δυτικής πύλης του λιμανιού, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία και δεκάες νταλίκες να έχουν εγκλωβιστεί και από τις δύο πλευρές του δρόμου.