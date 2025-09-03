Κρίση γονιμότητας: Η Ελλάδα ανάμεσα στις πέντε ευρωπαϊκές χώρες με τις λιγότερες γεννήσεις ετησίως

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις πέντε χώρες με τα χαμηλότερα επίπεδα γονιμότητας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, οι ετήσιοι δείκτες μετά το 1970 συρρικνώνονται και τα τελευταία χρόνια (2022 -2023) στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες καταγράφονται εξαιρετικά χαμηλές τιμές (<=1,5 παιδιά/γυναίκα).



Η έρευνα, η οποία καλύπτει 30 ευρωπαϊκές χώρες, έδειξε ότι στην ίδια κατηγορία με την Ελλάδα βρίσκονται η Ισπανία, η Ιταλία, η Αυστρία και η Γερμανία, καταγράφοντας περισσότερα από 35 χρόνια εξαιρετικά χαμηλής γονιμότητας.

Στον αντίποδα βρίσκονται χώρες όπως η Γαλλία και η Ισλανδία, οι οποίες δεν είδαν ποτέ τον δείκτη τους να πέφτει κάτω από το 1,5, ενώ οι σκανδιναβικές χώρες σπάνια παρουσίασαν τόσο χαμηλές τιμές.



Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η σημαντική αυτή διαφορά στα επίπεδα γονιμότητας των παραπάνω χωρών δεν είναι τυχαία, αλλά αντικατοπτρίζει τις πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας των εκάστοτε κρατών. Με άλλα λόγια, οι χώρες με υψηλότερα επίπεδα γονιμότητας είναι αυτές που παρουσιάζουν μια ταυτόχρονη ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού κράτους πρόνοιας, το οποίο στηρίζει την οικογένεια και το παιδί. Αντιθέτως, σε χώρες όπως η Ελλάδα το περιβάλλον δεν ευνοεί την απόκτηση του επιθυμητού αριθμού παιδιών.



Απότοκο του ανεπαρκούς κράτους πρόνοιας αποτελεί η δημογραφική συρρίκνωση της χώρας και το κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times, η Ελλάδα θα αναστείλει τη λειτουργία περισσότερων από 750 σχολείων για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, καθώς η απότομη μείωση των γεννήσεων τα έχει αφήσει χωρίς αρκετούς μαθητές.



Τα κλεισίματα, που αντιστοιχούν σε πάνω από το 5% των σχολείων της χώρας, επηρεάζουν απομακρυσμένα χωριά, νησιά αλλά και περιοχές της Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας. Αξιωματούχοι προειδοποιούν για «κατάρρευση των δημογραφικών στοιχείων».





