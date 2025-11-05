Κομισιόν: Η Ελλάδα κατέθεσε το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι ελληνικές αρχές κατέθεσαν το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεσμεύεται να απαντήσει εντός δύο μηνών.

«Επιβεβαιώνουμε ότι η Επιτροπή έλαβε το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) από την Ελλάδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα αγροτικής πολιτικής, Μπάλας Ουζβάρι, απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε ότι «η Επιτροπή θα αξιολογήσει τώρα κατά πόσον αυτό επαρκεί για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις» και στη συνέχεια «η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την Ελλάδα για την αξιολόγησή της, εντός το πολύ δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του σχεδίου δράσης».

Υπενθυμίζεται, ότι στις αρχές Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ενημερώσει τις ελληνικές αρχές ότι «δεν ήταν πλήρως ικανοποιημένη» από την απάντηση που είχε λάβει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζήτησε να κατατεθεί ένα «νέο βελτιωμένο σχέδιο δράσης που θα αντιμετωπίζει ικανοποιητικά τις ανησυχίες της».