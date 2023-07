Κομισιόν για τις φωτιές: «Ελλάδα, στεκόμαστε δίπλα σου»

«Ελλάδα, στεκόμαστε δίπλα σου», αναφέρει η Κομισιόν στο Twitter, παραθέτοντας τις χώρες που έστειλαν πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ελλάδα και δίνουν μάχη στα μέτωπα της φωτιάς.

Greece, we stand by your side.



Emergency services are battling raging wildfires across the country.



To help them, we have deployed over 450 firefighters and 7 planes from Bulgaria 🇧🇬, Croatia 🇭🇷, Cyprus 🇨🇾, France 🇫🇷, Italy 🇮🇹, Malta 🇲🇹, Poland 🇵🇱, Romania 🇷🇴 and Slovakia 🇸🇰. pic.twitter.com/aDDDjmWdwq