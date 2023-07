Τέσσερα τα μέτωπα στη Ρόδο - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Κάρυστο

Μάχη με τις πολλαπλές εστίες, τον καύσωνα, τους ανέμους αλλά και τις αντοχές δίνουν πυροσβέστες στρατός και εθελοντές καθώς τις τελευταίες 12 μέρες έχουν κληθεί να διαχειριστούν πάνω από 600 διαφορετικές πυρκαγιές. Χθες, όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική, εκδηλώθηκαν 64 νέες δασικές πυρκαγιές, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη την επικράτεια να διαχειρίζονται συνολικά 82.

Τέσσερα είναι τα μεγάλα πύρινα μέτωπα με συνεχείς αναζωπυρώσεις στη Ρόδο. Μήνυμα από το 112 για εκκένωση των χωριών Μαλώνας, Μάσσαρη, Γεννάδι και Βατί, έλαβαν οι κάτοικοι. Στην περιοχή πνέουν πολύ δυνατοί άνεμοι και αλλάζει διαρκώς η φορά τους. Τιτάνια είναι η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες.

Massive #wildfire evacuation in #Greece! 🔥19,000 of residents and tourists moved from #Rhodes villages and resorts for a sixth day. Extreme temperatures reaching 45°C (113°F) amid the hottest July weekend in 50 years fuel the nationwide crisis. #Ροδος🇬🇷 https://t.co/QNXz8zhk8T pic.twitter.com/fGzCl1bF19 — OroraTech (@OroraTech) July 24, 2023

Στην Κέρκυρα, η πυρκαγιά εμφανίζει καλύτερη εικόνα καθώς έχουν βοηθήσει πολύ οι συνεχείς ρίψεις νερού από τέσσερα εναέρια μέσα που πραγματοποιούνται από το πρωί. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής καταβάλλουν προσπάθειες να ανακόψουν το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα, με διαφορετικές εστίες, στην περιοχή Περίθειας στη βόρεια Κέρκυρα.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Σάντα, Μέγκουλα, Πόρτα, Παλιά Περίθεια, Σινιές, Βιγγλατούρι, Νησάκι, Ρου, Κατάβολο, Κέντρωμα, Τρίτσι, Κοκκοκύλας, Σαρακηνιάτικα, Πλαγιά, Καλάμι, Βλαχάτικα και Καβαλλέραινα, έπειτα από μηνύματα μέσω 112 τα οποία στάλθηκαν στους κατοίκους τους.

Η κόλαση της Ρόδου από ψηλά.



🎥 @ rhodes.rodos pic.twitter.com/ajzyMpuPgh — 2020mag.gr (@20_20_mag) July 24, 2023

Παράλληλα, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, περίπου 100 πυροσβέστες με 35 οχήματα, δίνουν μάχη με τις φλόγες, προκειμένου να περιορίσουν την φωτιά που εκδηλώθηκε χθες τις μεσημβρινές ώρες, στην περιοχή Δερβενάκια της Αιγιαλείας ενώ από νωρίς το πρωί πραγματοποιούνται συνεχείς ρίψεις νερού από δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Διάσπαρτα είναι τα μέτωπα στις τρεις διαφορετικές εστίες πυρκαγιών που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στον Πλατανιστό Καρύστου Ευβοίας.

Επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή, μαζί με μηχανήματα της αυτοδιοίκησης ενώ χθες, μέχρι το τελευταίο φως της μέρας συνέδραμαν και εναέρια μέσα. Λόγω της φωτιάς εκκενώθηκαν οι οικισμοί Λιβάδι, Ποτάμι, Περναράκι και Πλατανιστός έπειτα από μηνύματα που εστάλησαν μέσω 112 στους κατοίκους τους.

Στις 15:30 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής Άγιοι Καρύστου καλώντας τους να εκκενώσουν τον οικισμό και να κατευθυνθούν προς Κάρυστο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άγιοι, εκκενώστε τώρα προς #Κάρυστο



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2023

Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα

17: 35 Άμεση η κινητοποίηση του ΥΠΕΞ στην πυρκαγιά στη Ρόδο

Το υπουργείο Εξωτερικών κινητοποιήθηκε άμεσα και συντεταγμένα και προέβη σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να συμβάλει στη διαχείριση της κατάστασης που προέκυψε λόγω των πυρκαγιών στη Ρόδο, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

«Χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και τη συνδρομή σε αυτή και του υπουργείου Εξωτερικών εξασφαλίστηκε η ομαλή και ασφαλής απομάκρυνση σχεδόν 19.000 ανθρώπων, πολλοί εκ των οποίων είναι ξένοι υπήκοοι», σημείωναν οι ίδιες πηγές, αναφέροντας πως «πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης ξένων υπηκόων από σημείο της ελληνικής επικράτειας».

17:33 Οργανώνει επιπλέον πτήσεις για τον επαναπατρισμό Γερμανών και Βρετανών τουριστών από την Ρόδο

Έξι επιπλέον αεροσκάφη για τον επαναπατρισμό Γερμανών και Βρετανών τουριστών από τη Ρόδο θα διαθέσει η TUI, όπως ανακοίνωσε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το Reuters, μια άλλη πτήση της TUI θα μεταφέρει Δανούς τουρίστες πίσω στο Μπιλούντ, τόνισε σε ανακοίνωσή του το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό πρακτορείο της Ευρώπης.

«Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και έχουν προγραμματιστεί επιπλέον πτήσεις, ενημερώνουμε τους πελάτες μας και οργανώνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα», δήλωσε ο Τόμας Ελερμπερκ, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της TUI.

17: 25 Κομισιόν για τις φωτιές: «Ελλάδα, στεκόμαστε δίπλα σου»

«Ελλάδα, στεκόμαστε δίπλα σου», αναφέρει η Κομισιόν στο Twitter, παραθέτοντας τις χώρες που έστειλαν πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ελλάδα και δίνουν μάχη στα μέτωπα της φωτιάς.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δίνουν μάχη με δασικές πυρκαγιές που μαίνονται σε όλη τη χώρα. Για να τους βοηθήσουμε, έχουμε αναπτύξει περισσότερους από 450 πυροσβέστες και 7 αεροσκάφη από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία», πρόσθεσε η Κομισιόν.

17:10 Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κοντοδεσπότι Ευβοίας

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Κοντοδεσπότι Ευβοίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16.10 και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει στην κατάσβεση ένα ελικόπτερο.

17.00 Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς

Κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται αύριο, Τρίτη 25 Ιουλίου, για δύο περιφέρειες της χώρας, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για εννέα περιφέρειες, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

🔔 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακραίος κίνδυνος Πυρκαγιάς 5️⃣ για αύριο Τρίτη 25/7 σε:



🔴 Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι

🔴 Π.Ε. Ρόδου



‼️ Πολύ υψηλός κίνδυνος σε:



🔶Αττική 🔶Στερεά Ελλάδα 🔶Πελοπόννησο 🔶Δυτική Ελλάδα 🔶Μαγνησία, Λάρισα 🔶Σάμο, Ικαρία 🔶Π.Ε. Κάρπαθου Π.Ε. Καλύμνου, Π.Ε. Κω… pic.twitter.com/rOMMDjCSIR — Civil Protection GR (@GSCP_GR) July 24, 2023

16:08 Γερμανία: Συνεδριάζει η ομάδα διαχείρισης κρίσεων για τις πυρκαγιές στη Ρόδο



Σε εξέλιξη βρίσκεται συνεδρίαση ομάδας διαχείρισης κρίσεων στο ομοσπονδιακό υπουργείο Εξωτερικών, με αντικείμενο τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο και προκειμένου να αποφασιστεί εάν χρειάζεται η λήψη περαιτέρω μέτρων.

«Δυστυχώς η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί», δήλωσε, νωρίτερα σήμερα, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Αντρέα Ζάσε και σημείωσε ότι η ομάδα διαχείρισης κρίσεων θα επιτρέψει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση «να συντονιστεί με τους συναδέλφους μας επί τόπου και να αποφασίσει για πιθανά περαιτέρω μέτρα».

Στη Ρόδο βρίσκεται από χθες ο επικεφαλής του νομικού και προξενικού τμήματος της γερμανικής πρεσβείας στην Αθήνα, ο οποίος, σε συνεργασία με τον επίτιμο πρόξενο στο νησί, προσπαθούν να διευκολύνουν τον επαναπατρισμό των συμπατριωτών τους.

16:05 Κρήτη: Φωτιά εκδηλώθηκε στο Ηράκλειο στη θέση Δύο Αοράκια

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ηράκλειο στη θέση Δύο Αοράκια. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ έχει κάψει θαμνώδη έκταση, ξερή βλάστηση και απορρίμματα. Στο σημείο επιχειρούν, άνδρες της Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, δύο πεζοπόρα τμήματα και τέσσερις υδροφόρες της Πυροσβεστική. Κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει για κατοικίες ή επιχειρήσεις.



15:35 Jet2, TUI και easyJet πραγματοποιούν επιπλέον πτήσεις για τον επαναπατρισμό τουριστών από τη Ρόδο

Η βρετανική ταξιδιωτική εταιρεία Jet2 ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει τέσσερις επιπλέον πτήσεις σήμερα το βράδυ για να μεταφέρει περισσότερους πελάτες της πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο.

Η εταιρεία ανέφερε οι πτήσεις επαναπατρισμού ταξιδιωτών στα αεροδρόμια Μάντσεστερ, Λιντς Μπράντφορντ και Μπέρμιγχαμ θα μεταφέρουν περίπου 800 άτομα που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα ξενοδοχεία τους λόγω των πυρκαγιών. Πρόσθεσε επίσης ότι περισσότερο προσωπικό της εταιρείας θα μεταβεί στο νησί για να βοηθήσει τους πελάτες της.

Περίπου 7.000-10.000 Βρετανοί βρίσκονται στη Ρόδο αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με στέλεχος της βρετανικής κυβέρνησης, και όπως η Jet2, οι TUI και easyJet παρέχουν και οι δύο πρόσθετες υπηρεσίες.

Η easyJet τόνισε ότι θα έχει προγραμματίσει δύο πτήσεις επαναπατρισμού τουριστών σήμερα και μία άλλη αύριο Τρίτη, πέρα από το συνηθισμένο πρόγραμμα αναχωρήσεων της, και θα παρακολουθεί την κατάσταση αν χρειαστεί να προσθέσει περισσότερες.

Η TUI ανακοίνωσε παράλληλα ότι πραγματοποίησε τρεις πτήσεις χθες βράδυ για τον επαναπατρισμό τουριστών από τη Ρόδο.

14:58 Ρόδος: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν αστυνομικός και πυροσβέστης

Ένας αστυνομικός και ένας πυροσβέστης έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου, που τραυματίστηκαν στο πλαίσιο της μάχης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο νησί.

Ο αστυνομικός τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να βοηθήσει στην εκκένωση περιοχών, όπου οι πυροσβέστες δίνουν μάχες με τη φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός την ώρα που οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στο Γεννάδι Ρόδου, έπεσε πάνω σε καλώδιο κολώνας της ΔΕΗ, που είχε πέσει.

Ο πυροσβέστης αντιμετώπισε έντονα αναπνευστικά προβλήματα στη διάρκεια της κατάσβεσης. Και οι δύο δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και έχουν μείνει για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

14:20 Π. Μαρινάκης: Πάνω από 600 εστίες φωτιάς σε 12 μέρες

Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση αν είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση από την πολιτική προστασία απάντησε ότι τις τελευταίες 12 ημέρες έχουμε τουλάχιστον 50 νέες εστίες την ημέρα, συνολικά πάνω από 600.

13:57 Μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τα μποφόρ στην Κάρυστο

Οι αναζωπυρώσεις που είναι συνεχείς στη φωτιά στην Κάρυστο είναι ο νέος πονοκέφαλος των πυροσβεστών που επιχειρούν για δεύτερη μέρα.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας της Εύβοιας κ. Γίγα «πολλές από αυτές είναι απειλητικές αφού οι φλόγες κατευθύνονται σε οικισμούς».

Στην περιοχή τώρα πνέουν άνεμοι 6-7 μποφόρ, οι οποίοι προκάλεσαν αναζωπυρώσεις της φωτιάς, που κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

13:30 Πυρκαγιά στην Ρόδο: Εντολή εκκένωσης των χωριών Μαλώνας και Μάσσαρη

Την εκκένωση του Μαλώνα και των Μασσάρων ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι υπάρχει αναζωπύρωση σε μέτωπο φωτιάς κοντά στα δύο χωριά.

12:50 Ρ. Μέτσολα: Η Ευρώπη στέκεται δίπλα στην Ελλάδα

«Η Ευρώπη στέκεται δίπλα στην Ελλάδα, καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται στη Ρόδο», τονίζει η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, σε ανάρτησή της στο Twitter.

Europe stands with Greece as wildfires continue to rage in Rhodes.



Such extreme weather shows how much we must tackle climate change.



Grateful to the Greek authorities for evacuating people to safety.



Europe is doing its part, showing solidarity in action 🇪🇺🇬🇷 @kmitsotakis — Roberta Metsola (@EP_President) July 24, 2023

Όπως σημειώνει η κ. Μέτσολα, «τέτοιες ακραίες καιρικές συνθήκες δείχνουν πόσο πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ τις ελληνικές Αρχές για την απομάκρυνση των ανθρώπων με ασφάλεια. Η Ευρώπη κάνει αυτό που της αναλογεί, επιδεικνύοντας αλληλεγγύη στην πράξη».

Copernicus: Το «έγκαυμα» πάνω στη Ρόδο - Δορυφορική φωτογραφία

Το αποτύπωμα της πύρινης λαίλαπας πάνω στο νησί της Ρόδου παρουσιάζει με νεότερη δορυφορική φωτογραφία του το Copernicus, το πρόγραμμα παρατήρησης της Γης από το Διάστημα που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ρόδος: Μήνυμα του 112 για εκκένωση των περιοχών Γεννάδι και Βατί

Εκκενώνονται οι περιοχές Γεννάδι και Βατί στη Ρόδο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Γεννάδι και #Βατί εκκενώστε τώρα προς #Κιοτάρι



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2023

Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν με μήνυμα μέσω του 112 ώστε να εκκενώσουν τους παραπάνω οικισμούς και να κατευθυνθούν προς Κιοτάρι.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Γεννάδι και Βατί εκκενώστε τώρα προς Κιοτάρι. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Ενημέρωση Πυροσβεστικής: Σε εξέλιξη μεγάλη αναζωπύρωση στη Ρόδο

Για την αντιμετώπιση της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από αέρος θα επιχειρούν περιοδικά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς οκτώ αεροσκάφη, εκ των οποίων τα δύο από Τουρκία και ένα από Κροατία, καθώς και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο είναι από Αίγυπτο ενώ άλλα δύο έχουν συντονιστικό ρόλο σύμφωνα με την έκτακτη ενημέρωση του εκπροσώπου Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη.

10:07 Ρόδος: Μεγάλη αναζωπύρωση στο Ασκληπιείο - Στις αυλές των σπιτιών η φωτιά

Μεγάλη αναζωπύρωση στο Ασκληπιείο στη Ρόδο με τη φωτιά να έχει μπει σε αυλές σπιτιών, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Οι άνεμοι στην περιοχή που πνέουν είναι 5 μποφόρ και εμποδίζουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

09:34 Κέρκυρα: Επιστρέφουν στα ξενοδοχεία τους οι τουρίστες

Στα ξενοδοχεία τους επιστρέφουν οι τουρίστες που απομακρύνθηκαν το βράδυ της Κυριακής συντονισμένα προς το γήπεδο του Αγίου Μάρκου στον Ύψο και στη συνέχεια στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, στην π.ε. Κέρκυρας και στον ΟΛΚΕ, αφού κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς προς το Νησάκι και το Μπαρμπάτι, δεν υπάρχει, σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr.

Η εκκένωση των ξενοδοχειακών μονάδων κρίθηκε αναγκαία για προληπτικούς λόγους μέχρι να ξεκαθαριστεί η εικόνα για την κατάσταση της φωτιάς. Από τις 9:00 το πρωί της Δευτέρας οι τουρίστες μεταφέρονται πίσω στα ξενοδοχεία τους με λεωφορεία εταιρειών.

09:26 Ακυρώνονται τα δρομολόγια Διακοπτό- Καλάβρυτα- Διακοπτό λόγω της πυρκαγιάς

Δεν θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια στη γραμμή Διακοπτό- Καλάβρυτα- Διακοπτό λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή σύμφωνα με εκ νέου ενημέρωση της Hellenic Train.

Συγκεκριμένα καταργούνται, μέχρι νεοτέρας, τα παρακάτω δρομολόγια:

1330 (Διακοπτό- Καλάβρυτα) και ώρα αναχώρησης 09:52

1331 (Καλάβρυτα- Διακοπτό) και ώρα αναχώρησης 11:04

1332 (Διακοπτό- Καλάβρυτα) και ώρα αναχώρησης 12:17

1333 (Καλάβρυτα- Διακοπτό) και ώρα αναχώρησης 13:37

1336 (Διακοπτό- Καλάβρυτα) και ώρα αναχώρησης 15:07

1337 (Καλάβρυτα- Διακοπτό) και ώρα αναχώρησης 16:45

Τα δρομολόγια στη γραμμή Διακοπτό- Καλάβρυτα- Διακοπτό καταργούνται μέχρι νεοτέρας, λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή. https://t.co/4y4D69q31H — Hellenic Train (@HellenicTrain) July 24, 2023

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έως τα ξημερώματα:

απομακρύνθηκαν 2.466 άνθρωποι

επιχείρησαν και συνεχίζουν να επιχειρούν 62 πυροσβεστικά

3 ομάδες πεζοπόρων

21 πυροσβεστικά οχήματα

ενισχύθηκαν με 10 οχήματα επιπλέον και 30 πυροσβέστες από την Ήπειρο

πλοίο πυρόσβεσης της Π.Υ. έχει δέσει στη Βορειοανατολική Κέρκυρα

δύο pzl και δύο αεροσκάφη επιχειρούν από νωρίς το πρωί της Δευτέρας

08:52 Δήμαρχος Β. Κέρκυρας: Ταυτόχρονονη εκδήλωση της πυρκαγιάς σε τρία σημεία

Για εμπρησμό κάνει λόγο, σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά σημεία στις πλαγιές του όρους Παντοκράτορας. Ο ίδιος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο μέτωπο, πήγε σε όλες τις επίμαχες περιοχές και διατύπωσε την εκτίμηση του εμπρησμού.

08:10 Πρόεδρος Πυροσβεστών: 420 πυρκαγιές σε μία εβδομάδα - Οι έξι πήραν διαστάσεις

Για τον εξουθενωτικό αριθμό πυρκαγιών που αντιμετωπίζουν από την περασμένη Δευτέρα αλλά και για τον ρόλο του ανθρώπινου χεριού στην καταστροφή μίλησε ο Κώστας Τσίγκας, Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής αφήνοντας υπόνοιες για εμπρησμούς ή αμέλεια σε αρκετές περιπτώσεις.

«Από την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε μια σειρά πυρκαγιών περίπου 60 – 70 καθημερινά, δηλαδή 420 για όλη αυτή την εβδομάδα. Από αυτές πέντε με έξι πυρκαγιές πήραν διαστάσεις», είπε σχετικά μιλώντας στην ΕΡΤ.

Εξηγώντας τα αίτια που για δεύτερη εβδομάδα η χώρα φλέγεται σε πολλαπλά μέτωπα που δείχνουν ανεξέλεγκτα ο κ. Τσίγκας δήλωσε ότι αιτία είναι οι ισχυροί άνεμοι, η χαμηλή υγρασία και το υψηλό επίπεδο ξηρασίας.

«Μια πυρκαγιά που αναπτύσσεται δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα και δεδομένα που εξελίσσονται αλλάζουν συνεχώς», ανέφερε ο αξιωματικός της πυροσβεστικής.